"Anistia" a Bolsonaro tem chance de acontecer? Especialista explica!

Durante a cerimônia da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (1º), o público presente gritava um audível "Sem anistia". A palavra de ordem reflete uma demanda de apoiadores de Lula para que o agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) responda na Justiça por eventuais suspeitas de crimes. A anistia é um perdão concedido de forma oficial, que apaga a pena de alguém e suas consequências. É concedida pelo Congresso Nacional por meio de uma lei federal. No caso de Bolsonaro, a anistia é defendida por alguns atores políticos como o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello sob argumento de "pacificar o Brasil". A partir de agora, ao deixar a Presidência, Bolsonaro fica sem foro, e poderá ser julgado como cidadão comum. Tema para Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". Ouça a conversa completa!