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ME EXPLICA DIREITO

Animais não podem ser proibidos em condomínios, entende STJ

Américo Bedê analisa decisão do STJ na qual condomínios não podem proibir morador de ter animal de estimação

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 12:22

Publicado em 

15 mai 2019 às 12:22
O Superior Tribunal de Justiça decidiu na tarde desta terça-feira (14), que condomínios não podem proibir o morador de ter animais de estimação, desde que não representem perigo ou risco à tranquilidades dos demais moradores. O processo surgiu a partir do recurso de uma moradora do Distrito Federal que havia sido proibida de manter sua gata de estimação.
A decisão expõe que, cada vez mais, as pessoas estão indo até as últimas instâncias de judicialização para garantir a vitória nos processos. Por isso, nosso comentarista Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito, explica a situação e apresenta os motivos que aumentam a procura pela Justiça. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 15-05-19

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