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CNJ VAI INVESTIGAR

Análise: juíza de MG debocha da covid e ensina burlar uso de máscara

Confira a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:38

Publicado em 

06 jan 2021 às 13:38
Uma juíza de Minas Gerais "viralizou" nas redes sociais por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas o motivo não é nobre: ela debocha do novo coronavírus e ensina como andar em shopping sem usar máscara – medida obrigatória para evitar a contaminação. A juíza Ludmila Lins Grilo é da Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Unaí, noroeste mineiro, e tem mais de 139 mil seguidores na rede social. Após a repercussão do vídeo, o advogado José Belga Assis Trad pediu ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a apuração da conduta de Ludmila Lins Grilo, que segundo ele, pode ter cometido “crime de apologia à infração de medida sanitária preventiva”. Esse deve ser o comportamento de um servidor público - e ainda uma servidora que é guardiã das leis? Américo Bedê traz a análise, nesta edição do Me Explica Direito. Acompanhe a análise!

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