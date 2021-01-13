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Análise: Congresso pode reduzir poder de governadores sobre polícias?

Outro assunto analisado pelo comentarista Américo Bedê é o sigilo à carteira de vacinação do Presidente da República

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 13:35

Publicado em 

13 jan 2021 às 13:35
Dois projetos de lei orgânica, que devem ser votados no Congresso Nacional, pretendem reduzir o poder dos governadores sobre as polícias civil e militar. As propostas alteram a estrutura das polícias, criam novas patentes e preveem mandato de dois anos para os comandantes-gerais e delegados-gerais, com escolha através de lista tríplice, impondo condições para que eles sejam exonerados antes do prazo, e assim, enfraquecendo o poder de decisão dos Executivos estaduais. Assunto para análise de Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. O Congresso pode mesmo reduzir o poder dos governadores sobre as polícias estaduais? Outro assunto analisado é o sigilo decretado após pedido de acesso à carteira de vacinação do presidente Jair Bolsonaro feito por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) pela revista Época. Acompanhe!
Me Explica Direito130121
 

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