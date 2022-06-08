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Me Explica Direito

Análise: as decisões dos juízes e tribunais brasileiros são racistas?

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 12:03

Publicado em 

08 jun 2022 às 12:03
Igualdade racial, racismo
Igualdade racial, racismo Crédito: Getty Images
Além da pandemia, 2020 também foi marcado pelo crescimento do movimento Vidas Negras Importam. O ano foi marcado pela morte do americano George Floyd, assassinado por policiais brancos que se ajoelharam no pescoço do homem, que era negro. Em meio ao crescimento das discussões raciais, juristas voltaram os olhos sobre a questão dentro dos tribunais e questionaram: as decisões dos juízes e tribunais brasileiros são racistas? Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. 
Me Explica Direito - 08-06-22

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