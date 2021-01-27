Análise: a pedido da PGR, STF autoriza investigação contra Pazuello

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de investigação para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso do sistema de saúde do Amazonas. O ministro Ricardo Lewandowski deu 60 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito, que envolve realizar uma oitiva com o Pazuello. Lewandowski abriu o inquérito após um pedido da Procuradoria-Geral da República, em que Augusto Aras argumentou que é preciso investigar uma suposta omissão do ministro da Saúde durante a crise manauara. Assunto para análise de Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Ouça: