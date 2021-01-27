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COLAPSO DA SAÚDE AMAZONENSE

Análise: a pedido da PGR, STF autoriza investigação contra Pazuello

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 12:54

Publicado em 

27 jan 2021 às 12:54
Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em coletiva de imprensa Crédito: Alan Santos/PR
O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de investigação para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso do sistema de saúde do Amazonas. O ministro Ricardo Lewandowski deu 60 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito, que envolve realizar uma oitiva com o Pazuello. Lewandowski abriu o inquérito após um pedido da Procuradoria-Geral da República, em que Augusto Aras argumentou que é preciso investigar uma suposta omissão do ministro da Saúde durante a crise manauara. Assunto para análise de Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Ouça:
Me Explica Direito - 27-01-21.mp3

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