Agressão em Guarapari: qual o limite para o uso da força policial militar?

Nos últimos dias chamou a atenção nas redes sociais um vídeo mostrando um policial militar agredindo uma mulher no bairro Lameirão, em Guarapari, na tarde do último sábado (25). Nas imagens, um PM dá joelhada e socos na mulher, que também é contida por outro policial. Mesmo no chão e imobilizada, o PM ainda deu um tapa no rosto da mulher. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) porque a mulher estava em surto, agressiva e seria internada compulsoriamente, ou seja, contra a vontade dela.
Por meio de seu perfil no Twitter, nesta terça-feira (28), o governador Renato Casagrande trouxe a seguinte mensagem. "Inaceitável. Determinei ao Comando Geral da Polícia Militar a apuração rigorosa e providências imediatas referente aos fatos registrados em Guarapari, no último sábado, que tiveram os vídeos divulgados. A conduta em evidência não representa os valores da nossa polícia", tuitou. Tema para análise do comentarista Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". Acompanhe a análise completa!
Me Explica Direito - 29-09-21.mp3