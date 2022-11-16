Afinal, quanto tempo pode durar um julgamento?

Após sete dias de julgamento, o Tribunal do Júri da Comarca de Niterói (RJ) condenou a ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza a 50 anos e 28 dias de reclusão, em regime fechado, no domingo (13), por ser mandante do homicídio qualificado — motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima— do pastor Anderson do Carmo. Por que julgamentos, como esse, demoram tanto tempo? Tema para análise de Américo Bedê, nesta edição do “Me Explica Direito”.
Me Explica Direito - 16-11-22.mp3