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Me Explica Direito

Afinal, quanto tempo pode durar um julgamento?

Quem explica é Américo Bedê

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 12:13

Publicado em 

16 nov 2022 às 12:13
Justiça, juiz, julgamento
Justiça, juiz, julgamento Crédito: Pexels
Após sete dias de julgamento, o Tribunal do Júri da Comarca de Niterói (RJ) condenou a ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza a 50 anos e 28 dias de reclusão, em regime fechado, no domingo (13), por ser mandante do homicídio qualificado — motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima— do pastor Anderson do Carmo. Por que julgamentos, como esse, demoram tanto tempo? Tema para análise de Américo Bedê, nesta edição do “Me Explica Direito”.
Me Explica Direito - 16-11-22.mp3

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