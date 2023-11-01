Adolescente apreendido 20 vezes: por que isso acontece?

Nos últimos dias foi destaque a notícia de que um adolescente de 17 anos foi apreendido pela 20ª vez num período de três anos em Colatina, no Noroeste do Estado. O que chamou a atenção dos policiais que registraram a ocorrência foi que, diante de tantas passagens, o adolescente tem seis apreensões apenas pela Lei Maria da Penha contra a namorada, a mãe e avó.
A primeira passagem do menor foi no 3 de janeiro de 2020 por tráfico de drogas. Quinze dias depois, o adolescente foi apreendido pelo mesmo ato infracional. Nesta edição do “Me Explica Direito”, o comentarista Américo Bedê fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
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