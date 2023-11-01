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Me Explica Direito

Adolescente apreendido 20 vezes: por que isso acontece?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 12:03

Publicado em 

01 nov 2023 às 12:03
Polícia Militar vai abrir concurso público e reinstituir o BME
Polícia Militar  Crédito: Carlos Alberto Silva
Nos últimos dias foi destaque a notícia de que um adolescente de 17 anos foi apreendido pela 20ª vez num período de três anos em Colatina, no Noroeste do Estado. O que chamou a atenção dos policiais que registraram a ocorrência foi que, diante de tantas passagens, o adolescente tem seis apreensões apenas pela Lei Maria da Penha contra a namorada, a mãe e avó. 
A primeira passagem do menor foi no 3 de janeiro de 2020 por tráfico de drogas. Quinze dias depois, o adolescente foi apreendido pelo mesmo ato infracional. Nesta edição do “Me Explica Direito”, o comentarista Américo Bedê fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Me Explica Direito - 01-11-23.mp3

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