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ME EXPLICA DIREITO

Ações tentam barrar na Justiça "comemoração" do Golpe de 1964

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 27 de Março de 2019 às 12:08

Publicado em 

27 mar 2019 às 12:08
Depois do Presidente da República, Jair Bolsonaro, orientar os quartéis a celebrarem o dia 31 de março, data marcada pelo golpe militar que derrubou o governo João Goulart, em 1964, são vários os movimentos para tentar barrar as "comemorações" desta data. Entre as ações estão protestos da Defensoria Pública, do Ministério Público Federal, da OAB e de ações individuais e populares contra o movimento. Nesta edição do quadro Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê, fala desta corrida à justiça para tentar barrar a comemoração dos 55 anos do golpe.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 27-03-19
 

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