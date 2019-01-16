A legislação que envolve o caso Cesare Battisti

O caso do italiano Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua por terrorismo e homicídio na Itália, foi um dos principais destaques dos últimos dias. Após 38 anos de fuga e exílio em diversos países, inclusive o Brasil, Battisti foi preso no último sábado (12), na Bolívia. O caso foi um dos mais longos e complexos da história da diplomacia italiana, e envolveu legislações nacionais dos países envolvidos. Esse é o assunto do comentarista Américo Bedê, que esclarece o caso e explica a legislação.