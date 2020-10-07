32 anos da Constituição Federal: o que temos a comemorar

Na última segunda-feira, dia 05 de outubro, a Constituição Federal completou 32 anos desde sua promulgação, em 1988. Apelidada de "Constituição Cidadã", seu texto é considerado como um dos mais avançados do mundo em relação às garantias individuais e já recebeu 108 emendas constitucionais e seis emendas de revisão constitucional. Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê vai uma avaliação desses últimos 32 anos e traça os pontos positivos e negativos. O comentarista aponta que, se por um lado, houve garantia de estabilidade constitucional ao país, por outro lado, o texto não consegue sair do papel em diversos pontos. Acompanhe!