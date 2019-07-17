É nepotismo tornar o próprio filho embaixador?

O presidente Jair Bolsonaro pretende indicar o próprio filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para assumir o posto de embaixador do Brasil em Washington. A possível nomeação gerou polêmica entre diplomatas e pessoas ligadas ao setor de relações internacionais.

Segundo juristas, a nomeação do filho do presidente para uma embaixada poderia caracterizar nepotismo, ou seja, quando há favorecimento de parentes, em detrimento de pessoas mais qualificadas, para assumir cargos superiores. A Controladoria-Geral da União (CGU), porém, afirmou que a nomeação não caracteriza nepotismo, com base no decreto nº 7.203 de 4 de junho de 2010, e na súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF).