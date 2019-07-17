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ME EXPLICA DIREITO

É nepotismo tornar o próprio filho embaixador?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 12:13

Publicado em 

17 jul 2019 às 12:13
O presidente Jair Bolsonaro pretende indicar o próprio filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para assumir o posto de embaixador do Brasil em Washington. A possível nomeação gerou polêmica entre diplomatas e pessoas ligadas ao setor de relações internacionais. 
 
Segundo juristas, a nomeação do filho do presidente para uma embaixada poderia caracterizar nepotismo, ou seja, quando há favorecimento de parentes, em detrimento de pessoas mais qualificadas, para assumir cargos superiores. A Controladoria-Geral da União (CGU), porém, afirmou que a nomeação não caracteriza nepotismo, com base no decreto nº 7.203 de 4 de junho de 2010, e na súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Mas, afinal, a nomeação de Eduardo Bolsonaro, pelo pai, para uma embaixada, caracteriza nepotismo? Américo Bedê responde, no Me Explica Direito desta quarta-feira (17). Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 17-07-19

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