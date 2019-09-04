"Caso Bendine" pode abrir precedente e enfraquecer Lava Jato?

Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê analisa a decisão da Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) que decidiu, por 3 votos a 1, anular a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendine, por corrupção e lavagem de dinheiro em processos na Operação Lava Jato. Os ministro concluíram que o réu tem o direito de apresentar suas alegações finais e ser interrogado após os delatores do caso. Mas, afinal, o “caso Bendine” pode abrir precedente e enfraquecer as decisões da Lava Jato? Confira os argumentos!