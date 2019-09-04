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ME EXPLICA DIREITO

"Caso Bendine" pode abrir precedente e enfraquecer Lava Jato?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 12:07

Publicado em 

04 set 2019 às 12:07
 
Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê analisa a decisão da Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) que decidiu, por 3 votos a 1, anular a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendine, por corrupção e lavagem de dinheiro em processos na Operação Lava Jato. Os ministro concluíram que o réu tem o direito de apresentar suas alegações finais e ser interrogado após os delatores do caso. Mas, afinal, o “caso Bendine” pode abrir precedente e enfraquecer as decisões da Lava Jato? Confira os argumentos!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 04-09-19
 

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