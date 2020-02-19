A repercussão de ataques criminosos no Palácio Anchieta

Os ataques criminosos em avenida de Vitória na última sexta-feira (14), tiveram grande repercussão não só entre os cidadãos comuns da Grande Vitória, como também na cúpula dos Poderes Legislativo e Judiciário do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (21), no CBN e a Política, Vitor Vogas explica qual foi o impacto que os ataques tiveram no Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, no Palácio Domingos Martins, sede do Legislativo, e também na relação entre governo e oposição. Acompanhe: