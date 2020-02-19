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CBN E A POLÍTICA

A repercussão de ataques criminosos no Palácio Anchieta

Série de atos de vandalismo na avenida Leitão da Silva teve impacto na cúpula dos poderes do Espírito Santo

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 16:41

Publicado em 

19 fev 2020 às 16:41
Os ataques criminosos em avenida de Vitória na última sexta-feira (14), tiveram grande repercussão não só entre os cidadãos comuns da Grande Vitória, como também na cúpula dos Poderes Legislativo e Judiciário do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (21), no CBN e a Política, Vitor Vogas explica qual foi o impacto que os ataques tiveram no Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, no Palácio Domingos Martins, sede do Legislativo, e também na relação entre governo e oposição. Acompanhe:
CBN e a Política - 21-02-20

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