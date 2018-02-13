Começa movimento "Fica, Ivan"

Crédito: Arabson

Heliosandro Mattos (PR) foi um dos três únicos vereadores que não votaram em Ivan Carlini (DEM) na última reeleição do eterno presidente da Câmara de Vila Velha, realizada em janeiro de 2017. Mas agora desponta como maior cabo eleitoral para que Ivan consiga emplacar um sexto biênio consecutivo na presidência da Casa, aonde chegou e fixou residência em janeiro de 2009. “Ivan diz que não quer mais ser candidato. Mas, se ele for, com certeza terá o meu voto”, assegura Heliosandro.

Heliosandro foi o grande responsável por desobstruir, aliás escancarar o caminho para que Ivan continue se perpetuando no poder no Legislativo de Vila Velha. Em 2016, a Câmara havia aprovado uma emenda à Lei Orgânica do Município proibindo sumariamente a reeleição para cargos da Mesa Diretora, tanto de uma legislatura para outra como dentro da mesma legislatura. Era o fim da linha para Ivan na presidência. Era.

Entre agosto e setembro de 2017, o plenário aprovou dois projetos complementares de Heliosandro, feitos sob medida para Ivan, o Eterno. O primeiro foi uma nova proposta de emenda à Lei Orgânica, desfazendo a mudança aprovada pela Casa um ano antes. O segundo foi um projeto de resolução modificando o Regimento Interno. As duas matérias foram aprovadas com voto contrário apenas de Ricardo Chiabai (PPS). Na prática, ficou tudo como era até 2016: reeleição liberada por número ilimitado de biênios.

O mais curioso de tudo é a argumentação de Heliosandro para justificar, por um viés pretensamente técnico, uma mudança regimental que na verdade produz efeitos 100% políticos – no caso, bastante convenientes para Ivan.

Segundo Heliosandro, a emenda à Lei Orgânica aprovada em 2016 (aquela que passara a proibir a reeleição) era uma “aberração”, aprovada de maneira “casuística”. Bem, nesse caso, o que teria sido então a emenda à emenda, aprovada em agosto de 2017 por iniciativa do vereador, para voltar a permitir a reeleição eterna dos membros da Mesa?

Mas Heliosandro vai além. De acordo com o vereador, os seus projetos que mudaram as regras relativas à reeleição da Mesa (atualizando-as na direção do passado) foram inspirados na Câmara Federal. Mais precisamente, no precedente aberto com a reeleição de Rodrigo Maia (DEM) para a presidência da Câmara, em fevereiro de 2017. Segundo Heliosandro, “por uma questão de igualdade”, se na Câmara Federal o presidente pode se reeleger, não teria cabimento manter qualquer tipo de veto à reeleição na Câmara Municipal de Vila Velha.

Calma lá. Propositalmente ou não, o vereador confunde tudo. Na fria letra da lei, o Regimento Interno da Câmara Federal só permite a reeleição do presidente de uma legislatura para a seguinte (ou seja, na virada de mandatos). Dentro da mesma legislatura, essa hipótese é vedada. Maia conseguiu, porém, uma “autorização especial”. Garantiu judicialmente o direito de se reeleger para mais um biênio (2017/2018) dentro da mesma legislatura (2015/2018), por decisão do ministro do STF Celso de Mello. Isso porque chegou à presidência da Casa em julho de 2016 para cumprir um mandato-tampão, a partir da renúncia do então presidente Eduardo Cunha (PMDB). Maia foi uma exceção, portanto. Não a regra.

Quanto à Câmara de Vila Velha, bem, a regra é Ivan no poder, perenizando-se na presidência da Casa, nem que para isso sejam necessárias todas as emendas deste mundo. Ele diz que não almeja um sexto mandato. Alguém aí acredita?

Crônica de uma manobra anunciada

Confira abaixo como o vereador Heliosandro Mattos não deu ponto sem nó.

Como era a Lei Orgânica

Com a emenda aprovada em junho de 2016, a Lei Orgânica passara a determinar que os vereadores de Vila Velha deveriam se reunir, a cada dois anos, para eleger a Mesa Diretora para um novo biênio, “sendo vedada a recondução dos membros da Mesa para o mesmo cargo na eleição subsequente”. Essa regra ficou estabelecida no § 3º do artigo 20. E durou pouco mais de um ano.

Como ficou

Aprovada em agosto de 2017, a emenda proposta por Heliosandro a esse mesmo parágrafo tornou o assunto “reeleição de membros da Mesa” um caso omisso na Lei Orgânica. Conforme determina a nova redação do parágrafo (a que está valendo agora), os vereadores devem se reunir a cada dois anos para eleger a Mesa. E só. Com base somente nessa lei, a reeleição não fica nem vedada nem permitida. Isso poderia dar margem a dúvidas, não?

Regimento Interno

Com certeza poderia. Mas Heliosandro cercou todas as possibilidades e completou a obra com o outro projeto, aprovado no dia 5 de setembro, o qual mudou o Regimento Interno da Câmara. O texto do regimento, então, ficou assim: “Art. 17 - Em cada legislatura a Câmara Municipal reunir-se-á para eleger a Mesa Diretora para mandato de dois anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente”.

Caminho reaberto

Como se vê, o texto fala em “eleição imediatamente subsequente”, mas não estipula limite para o número de reconduções possíveis. E assim reabriu-se o Mar Vermelho para Ivan, pelo mesmo Moisés que agora lhe faz juras de apoio.

Cena Política

Conversa entre os ex-vereadores de Vitória Zezito Maio e Serjão Magalhães, na antessala do gabinete do governador PH, diante do secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Vandinho Leite. “Cara, ainda bem que o governador não deu esse projeto de antenas de internet pro Vandinho”, brincou um deles. “É, do jeito que ele é esperto, imagina o que ia fazer com isso!”, completou o outro. Vandinho apenas riu. Os dois se referiam à notória capacidade do secretário de transformar em votos os projetos que coordena.

CORDEL POLÍTICO

As artes abstretas de Cris Brasil

Jefferson, teatral e caricato,

Chegou a emocionar-se, foi ao choro

Treze anos após perder o mandato

Na Câmara, por quebra de decoro

“É um resgate do nome da família”

A sua honra, enfim, era lavada

Redimida pela sua amada filha

Cristiane, do Brasil a mais levada

///

Tanto tempo após denunciar a mesada

Ser pivô do mensalão, ir pra prisão

Sua pupila por Michel é nomeada

Pra ministra do Trabalho, a redenção!

Porém mal sabia Jeff que a sua Cris

Dar-lhe-ia enxaqueca tão aguda

Que o faria concluir que mais feliz

Estaria se o pusessem na Papuda

///

Pra começo de conversa, uma ministra

Não do Turismo ou Pesca. Do Trabalho!

Condenada em processos trabalhistas

Revelando um critério meio “falho”

A Justiça proibiu a sua posse

Dando início à batalha judicial

E o que começou como uma tosse

Virou crise e gripe institucional

///

Aí, ao invés de se valorizar,

Cris resolve piorar a situação

E um vídeo passa a viralizar

Externando o seu lado sem noção

“Qualquer um pode te meter processo

E pedir qualquer coisa abstrata!”

Só que seus rolos e tretas são concretos

E o tiro então saiu pela culatra

///

Assédio moral sobre assessores

Possível ligação com traficantes

Vai longe o seu circo dos horrores

Não sei, talvez esteja no seu sangue

O pai já deve estar arrependido

De ter feito festejo antecipado

“Éééé, era melhor seguir esquecido