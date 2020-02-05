Colunista de A Gazeta é uma das primeiras cadeirantes a tirar carteira náutica no ES

Nunca pensei em seguir pelo mar, tenho uma relação de muito respeito, mas por um bom tempo ele ficou distante da minha vida cotidiana. Com o desenvolvimento de novos projetos de acessibilidade, fui novamente acarinhando as ondas, fui chegando de mansinho. Quando procurei o meu instrutor, fui apenas para dar uma volta na garupa, mas ele tratou logo de perguntar: “você tem carteira de habilitação?” - CNH é uma exigência para tirar a carteira náutica. Eu disse sim e ele afirmou que eu ia tirar a carteira. Muitas coisas aconteceram e levei um ano para voltar e estar pronta para encarar o processo. De uma vontade veio o desejo, do desejo, um sonho, e de um sonho, uma aventura.