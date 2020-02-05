Colunista de A Gazeta é uma das primeiras cadeirantes a tirar carteira náutica no ES

Desafios e superações diárias marcam a vida da profissional de educação física e colunista da Revista.ag, Mariana Reis. Ela sempre foi apaixonada por esportes, mas teve um acidente há 28 anos e, desde então, vive sobre uma cadeira de rodas. A boa notícia - que inclusive faz de Mariana um exemplo pra muita gente - é que sua condição não a impede de nada. Pelo contrário, a instiga a ir mais longe atrás de seus sonhos. Não à toa ela realizou mais um deles na última sexta-feira: se tornou a primeira cadeirante do Estado a tirar carteira náutica, para pilotar veículos aquáticos.
Feliz e determinada a inspirar outras pessoas que tenham qualquer tipo de limitação - ou não - Mariana fala, nesta entrevista, sobre sua última conquista e sobre a sensação de liberdade que toma conta dela quando se aventura mar adentro sobre um jet ski. "De uma vontade veio o desejo, do desejo, um sonho, e de um sonho, uma aventura".
Ter permissão para pilotar veículos aquáticos não é comum entre pessoas com deficiência, inclusive poucas praias são adaptadas para a inclusão de cadeirantes. Qual a sensação de estar rompendo limites dessas proporções? O que isso representa pra você?
A sensação é de força, auto-confiança. Quando você conquista algo, você renova sua afetividade e desperta suas habilidades que talvez nem sequer sabia que existiam. Gosto de ser ousada em minhas buscas, desafiar o medo nem sempre é confortável e ter pessoas encorajadoras por perto nos faz pensar que sempre podemos ir além do que esperam de nós. Parece que essa tem sido a principal ferramenta da minha vida. Ter conquistado a carteira náutica representa mais e novos caminhos abertos para mim, para você ou quem queira deslizar pelas águas.
Além da sensação de superação e de inspirar outras pessoas, o que este documento te permite?
O documento permite que eu circule, “navegue” ou ande com segurança e dentro das normas estabelecidas pelo Tribunal Marítimo. Posso conduzir não só jet skis, como lanchas também. Trafegar pelo mar exige as mesmas atenções e cuidados que o trânsito nas estradas, temos que ter responsabilidade.
E de onde veio a inspiração, o desejo que te levou a correr atrás disso? Você sempre se interessou por veículos aquáticos? Qual a sua relação com o mar?
Nunca pensei em seguir pelo mar, tenho uma relação de muito respeito, mas por um bom tempo ele ficou distante da minha vida cotidiana. Com o desenvolvimento de novos projetos de acessibilidade, fui novamente acarinhando as ondas, fui chegando de mansinho. Quando procurei o meu instrutor, fui apenas para dar uma volta na garupa, mas ele tratou logo de perguntar: “você tem carteira de habilitação?” - CNH é uma exigência para tirar a carteira náutica. Eu disse sim e ele afirmou que eu ia tirar a carteira. Muitas coisas aconteceram e levei um ano para voltar e estar pronta para encarar o processo. De uma vontade veio o desejo, do desejo, um sonho, e de um sonho, uma aventura.
Sabemos que a acessibilidade é uma luta para as pessoas com deficiência. Pra você, o que essa conquista representa para este segmento?
Essa é uma conquista de superação coletiva. Não interessa que eu esteja andando sozinha, quero que mais pessoas com deficiência, que desejam se aventurar pelo mar, venham fazer parte desse percurso.
Você tem algum outro sonho relacionado a romper barreiras, fazer coisas que cadeirantes geralmente não realizam por falta de acesso?
Cadeirantes fazem tudo e podem fazer, muitos estão realizando grandes sonhos e conquistas. Estou prestes a experimentar algo que poucos realizaram ainda, mas isso eu vou contar pra vocês em minha coluna em breve.