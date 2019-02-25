Paz na PMES ainda não foi promovida

Mesmo após a sanção da lei da anistia administrativa, em janeiro, a relação do governo estadual com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) não está totalmente pacificada. A bronca agora dos representantes dos policiais é com o projeto de lei elaborado pelo comando-geral da PMES que em breve será enviado à Assembleia pelo governador Renato Casagrande (PSB), fixando novos critérios para a promoção de praças e oficiais.

Após pressão do deputado estadual Capitão Assumção (PSL) em uma série de pronunciamentos da tribuna da Assembleia, o governo submeteu aos representantes das associações de classe a minuta do projeto, para apreciação e debate dentro da categoria. O que eles viram não agradou. O deputado Coronel Alexandre Quintino (PSL) e um oficial bem articulado com as entidades de classe expressam que os representantes da categoria não estão satisfeitos com o teor do anteprojeto, sobretudo nos círculos intermediários da PMES.

Quintino e Assumção, inclusive, já prepararam um rol de contrapropostas para, segundo o primeiro, “ajudar o governo a melhorar e completar o projeto”.

As contrapropostas dos deputados já foram compartilhadas com as associações e, segundo Quintino, também serão apresentadas ao comando-geral da PMES. Na próxima quarta-feira, no Clube dos Oficiais, haverá uma assembleia para os policiais discutirem os termos do anteprojeto do governo e também as propostas formuladas por Assumção e Quintino. Segundo este, a ideia dos dois não é apresentar um projeto de lei alternativo ao do governo Casagrande, mas protocolar emendas ao projeto a ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo estadual.

“Assumção e eu estamos aventando opções no intuito de ajudar, tirar dúvidas e cobrir hipóteses inicialmente não cobertas pelo anteprojeto do governo. São propostas no intuito de complementar aquilo que porventura não esteja previsto no anteprojeto, visando a melhorar o que foi apresentado pelo comando-geral e trazer melhor aceitação por parte dos policiais. Longe de querer ser um projeto alternativo. Nós não vamos apresentar um outro projeto. Será uma convergência de ideias”, afirma Quintino.

Apesar do tom conciliador, o deputado sublinha alguns pontos de discordância. E aqui cabe uma contextualização.

Em março de 2017, o governo Paulo Hartung aprovou na Assembleia o projeto de lei que instituiu novos critérios para promoções, os mesmos que valem até hoje. Foi uma das principais medidas de reação ao movimento grevista de fevereiro daquele ano. Para os defensores da lei de Hartung, ela passou a valorizar muito mais o mérito no sistema de escolha. Para os críticos, deu margem a favorecimentos políticos e a uma subjetividade desmedida. Segundo Quintino, a minuta do projeto gestado no gabinete do novo comando-geral não “corrige” esse ponto-chave.

“Não concordo com algumas coisas que ali estão. A primeira impressão é que ainda resta um quê de subjetividade nos critérios de promoção. Isso dá espaço para injustiças. Penso que os critérios de merecimento e de antiguidade têm que existir, mas a subjetividade daquele que fará a promoção deve ser diminuída. Eu mesmo fui vítima desse veneno: deixei de ser promovido por perseguição política.”

Como se pode perceber, a promoção da paz definitiva na PMES, entre comandantes e comandados, passa diretamente por esse projeto das promoções.

Tempo de serviço

Além do menor grau de “subjetivismo”, Quintino diz que as tropas reivindicam promoções também por tempo de serviço, não só por merecimento e por antiguidade. “Temos soldados que, com vinte anos de serviço e relevantes serviços prestados, só tiveram uma promoção, a cabo. Isso precisa ser repensado. Precisamos levar essa questão para o governo. Com expectativa de crescimento na instituição, o policial presta um melhor serviço, o que gera muitas coisas boas para a categoria.”

Aliciação e incitamento

Vale lembrar que Quintino e Assumção respondem a ações penais militares por aliciação para motim ou revolta e incitamento à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. As ações decorrem da participação de ambos no movimento grevista de fevereiro de 2017 e ainda tramitam na Justiça.

A mente por trás do PLC

O comandante-geral da PMES, coronel Moacir Barreto, é considerado o autor intelectual do projeto de lei complementar que fixa novos critérios de promoção.

“Segunda Lei de Nylton”