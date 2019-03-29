MEC: uma torre de babel onde ninguém se entende

Responda rápido: qual é o ministério mais importante para o desenvolvimento do Brasil no longo prazo? O do Desenvolvimento é uma resposta óbvia, mas não a correta, até porque foi incorporado ao superministério da Economia. O da Economia, então, seria um bom palpite, mas também não é a resposta certa. O mais importante de todos é o Ministério da Educação (MEC), se pensarmos na palavra “desenvolvimento” em sua acepção mais ampla: desenvolvimento humano, social e econômico. Desenvolvimento da nação como um todo, a partir do desenvolvimento dos cidadãos que formam essa nação.

Por isso é tão estarrecedor o que está ocorrendo no MEC. Qualquer cidadão brasileiro minimamente comprometido com o desenvolvimento da educação do país deve estar de olho aberto, além do queixo caído, com aquilo que se tornou o ministério, sob o comando (?) de Vélez Rodríguez, nestes menos de três meses de governo Bolsonaro: uma torre de Babel onde ninguém se entende, em meio a uma disputa aberta de poder entre olavistas, evangélicos, militares e técnicos (se é que a esta altura restou algum técnico na cúpula do ministério).

Desde que foi anunciada por Bolsonaro, a indicação de Vélez soou como uma escolha surreal. Ou, digamos, obra do realismo fantástico, para homenagearmos o maior escritor do país natal do ministro. De lá para cá, em menos de cem dias de confusão, o MEC parece uma zona pior do que o bordel retratado por García-Márquez em seu último romance.

O desempenho sofrível do ministro em sua sabatina na última quarta perante a Comissão de Educação da Câmara foi a derradeira evidência de que há algo (ou alguém) muito errado no comando do MEC. Ao fim de horas (não) respondendo às perguntas dos parlamentares, o ministro mostrou-se incapaz de expor um só projeto ou, pior, de apresentar um só dado sobre a educação no país. Toda vez que instado a citar um, terceirizou a resposta: a informação precisaria ser requerida ao secretário específico da área.

Ao fim da audiência, ficaram no ar duas perguntas: o que o ministro fez afinal nestes três primeiros meses? Aliás, o que fez para merecer ser ministro, além de ser um entusiasmado seguidor das ideias do guru Olavo de Carvalho?

Seria até divertido assistir à confusão sem precedentes se ela não tivesse consequências trágicas lá na ponta, no dia a dia das escolas do país inteiro. No governo Bolsonaro, até agora, o planejamento do MEC inexiste. A inércia gerencial leva à paralisia de programas estratégicos para o desenvolvimento do ensino básico.

Enquanto o ministro se preocupa em caçar doutrinadores, mandar cartinha a diretores com slogan de campanha e filmar alunos cantando o Hino, Estados e municípios esperam, perplexos com a demora acima do tolerável, as orientações, os recursos e a assistência técnica para implementação da nova base curricular. Enquanto o ministério se afunda em sucessivas exonerações e na guerra interna (e ideológica) entre os vários segmentos que o compõem, professores e diretores anseiam pela chegada de recursos do MEC, por exemplo, para aquisição de itens básicos como livros didáticos para alfabetização dos primeiros anos do ensino fundamental. Existe algo mais fundamental que isso? Pois é.

Gazeta Online publicada na última quarta Reportagem dopublicada na última quarta revelou que 19,5 mil crianças estão sendo prejudicadas , só na Grande Vitória, pela descontinuidade do programa Mais Alfabetização. O ano letivo começou em fevereiro, mas escolas ainda aguardam a chegada dos livros e a contratação de monitores pelo MEC.

Irresponsabilidade de quem está lá e, também, de quem lá o colocou. Desprezando um rol de centenas de educadores brasileiros mais preparados para o cargo e com muito mais experiência real em gestão, Bolsonaro foi buscar no até então desconhecido professor colombiano seu ministro da Educação. Tudo por indicação direta de Olavo de Carvalho, ideólogo da “nova direita brasileira”.

Ou seja, mais que uma indicação política, estamos diante de uma indicação de caráter estritamente ideológico, em detrimento da história e, principalmente, do currículo do nomeado. “Defende minhas ideias, logo é a pessoa certa para comandar a Educação brasileira.” Naquele momento, a meritocracia começou a mandar lembranças a um governo que tinha acabado de se eleger pregando a meritocracia na formação da equipe.

Brincar de joguinhos ideológicos e de fazer de conta que é gestor é direito de todo cidadão, inclusive os naturalizados. Mas quando se faz isso à frente do Ministério da Educação deste país, a brincadeira vira algo muito grave. E desrespeitoso com os cidadãos brasileiros.