Me explica isso daí, presidente

Incoerências, contradições e recuos, muitos recuos. Nas primeiras três semanas do governo Bolsonaro (PSL), declarações e atitudes do presidente, de seus filhos e aliados deixam um acúmulo de dúvidas. Abaixo, compilamos algumas delas:

No tocante ao Supremo

Um filho diz que bastam “um soldado e um cabo” para fechar o STF. O outro, no primeiro aperto, apela para o STF e pede à Corte para interromper uma investigação que pode comprometê-lo?

No tocante ao foro

Se o foro privilegiado é uma imoralidade e o clã Bolsonaro é contra “essa qüestão daí”, por que Flávio usou-o como escudo, apelando para o STF, antes mesmo de tomar posse como senador?

No tocante ao Queiroz

Por que nem o Flávio nem o Queiroz apareceram para prestar esclarecimentos ao Ministério Público? Se o “homem de confiança” de Flávio não compareceu por “problemas de saúde”, como pôde dar entrevista ao SBT? E quais foram os carros que o grande negociador vendeu?

No tocante às demissões

Por que Jair e Flávio Bolsonaro demitiram Queiroz e a filha dele, Nathalia Queiroz, dos cargos comissionados que ocupavam em seus gabinetes parlamentares, ambos no dia 15 de outubro, em pleno segundo turno e após o relatório do Coaf que revela transações atípicas nas contas de Queiroz e da filha?

No tocante a fantasmas

Defende novas práticas políticas, mas emprega Nathalia Queiroz, a personal trainer, como assessora sem saber o que ela faz no gabinete? E, se ela não aparecia, por que a frequência era atestada?

No tocante a promoções

Defende a meritocracia e promete acabar com a mamata, mas, mal começa o governo, o filho do vice-presidente é promovido no Banco do Brasil para um cargo comissionado no qual vai ganhar três vezes mais do que no cargo anterior?

No tocante à Esplanada

A quem interessa exatamente acabar com os Ministérios da Cultura, do Trabalho e dos Esportes, e pôr a Funai sob a gestão de Damares no da Família? A propósito, por que um “Ministério da Família”?

No tocante a raposas e galinheiros

Colocar um deputado da bancada ruralista, derrotado nas urnas, como encarregado da proteção florestal, é prova de preocupação sincera com a preservação ambiental?

No tocante a aliados





Ter três ministros do DEM (ex-PFL; ex-PDS; ex-Arena) e apoiar a reeleição de Rodrigo Maia, também do velho DEM, à presidência da Câmara, é sinal de “mudança” e da “nova política”?

No tocante ao “liberalismo”

Como pode um “governo liberal” querer tutelar o cidadão em matérias relacionadas a valores e costumes, estabelecer como os filhos devem ser criados e até o que professores podem ou não discutir?

No tocante ao Estado

Cabe ao Estado estabelecer os valores que devem ser seguidos pela sociedade, ou essa é uma ideia superada lá na Revolução Francesa (Estado é Estado; Igreja é Igreja; família é família)?

No tocante a esses “vermelhos”

Se a China era tão ruim e, segundo Bolsonaro, está “comprando o Brasil”, o que os deputados do PSL foram fazer em comitiva (vou repetir: em comitiva) no país de Mao Tsé-Tung?

No tocante a esses “comunistas”

Aliás, vai acabar com o socialismo no Brasil e “nossa bandeira jamais será vermelha”, mas sua bancada vai, deslumbrada, ao país da bandeira vermelha comandado desde 1949 pelo Partido Comunista Chinês?

No tocante a critérios

O comunismo de Cuba é ruim, mas o da China agora é bom?

No tocante a recuos

Quando na história do país um presidente foi desautorizado e precisou ser corrigido publicamente por um ministro (Onyx) e um gestor de menor escalão (Marcos Cintra), na primeira semana de governo? Se a alíquota do IOF não vai aumentar e uma das faixas do Imposto de Renda não será reduzida, por que o presidente disse que sim?

No tocante a recuos dos recuos

Nesta semana, quantas vezes o presidente recuará de recuar de recuar do recuo nisso daí? Em quantas e em quais qüestões?

CENA POLÍTICA