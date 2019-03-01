Governador dá informação imprecisa sobre promoção de soldados a cabos

Casagrande passa a tropa da Polícia Militar em revista Crédito: Carlos Alberto Silva

pode avaliar a inclusão do critério de promoção por tempo de serviço, desde que isso não represente acréscimo de despesas. Para exemplificar, o governador citou o exemplo da promoção de soldados (graduação mais baixa) para cabos: Comentando nesta quarta-feira (27), pela primeira vez, a nova lei de promoções de praças e oficiais da Polícia Militar, em fase de discussões preliminares, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que o governo, desde que isso não represente acréscimo de despesas. Para exemplificar, o governador citou o exemplo da promoção de soldados (graduação mais baixa) para cabos:

"Já existe hoje, por exemplo, uma promoção por tempo de serviço de soldado a cabo. Um soldado que fica tantos anos na função de soldado já é promovido a cabo depois de um certo tempo".

Essa informação está incorreta. Segundo a assessoria de comunicação da PMES, não existe promoção automática nem compulsória de soldados a cabos por cumprimento de "tantos anos na função".

Na verdade, segundo a lei vigente, o soldado precisa ter pelo menos cinco anos de serviço para cumprir a primeira exigência a fim de compor o quadro de acesso à patente de cabo. Para efetivamente ser promovido, ele ainda terá que atender a outros critérios. Já o número de soldados promovidos será restrito ao número de vagas existentes.

CONFIRA A NOTA DA PMES: