Casagrande passa por teste na Assembleia

Não é todo dia que se vê o que se viu nesta terça (12) na Assembleia: um duelo de Santos contra Anjos. Os céus tremeram sobre o plenário, enquanto, dentro dele, uma discussão colocou o líder do governo, Enivaldo dos Anjos (PSD), contra Marcelo Santos (PDT) e o presidente da Casa, Erick Musso (PRB).





O motivo da quizumba foi o blocão parlamentar criado logo após a eleição da Mesa Diretora, no dia 1º, liderado por Marcelo – e integrado por todos os 30 deputados, exceto Theodorico Ferraço (DEM). Originalmente, o blocão foi criado a pretexto de organizar a distribuição dos deputados pelas vagas das comissões permanentes. Mas, ao contrário do que acreditava grande parte dos deputados, o bloco não se dissolve “automaticamente” após a instauração dos trabalhos das comissões. Os partidos precisam requerer sua retirada. Enquanto isso, Marcelo Santos, como líder do blocão, continua concentrando poder. Poder, por exemplo, para indicar os integrantes em qualquer comissão a ser criada, proporcionalmente ao número de participantes do bloco.

Foi o que ele fez, por exemplo, ao indicar, na sessão de ontem, os seis membros da CPI dos Maus-Tratos contra Animais, requerida por Janete de Sá (PMN). Foi a senha para os protestos, liderados por Enivaldo, reclamando a dissolução do blocão. Porém, como destacou Erick Musso, a CPI de Janete de Sá era “a menor das questões” em jogo ali.

O pano de fundo da discussão foi a disputa pela vaga do conselheiro Valci Ferreira no Tribunal de Contas do Estado (TCES), a qual tem dividido o plenário e lançado os deputados em uma guerra de nervos. De um lado, Marcelo e seus apoiadores (puxados, veladamente, pelo próprio Erick); do outro, os governistas mais leais ao governador Renato Casagrande (PSB), que apoiam o nome dele para a vaga de Valci: o presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti.

A questão de fundo ontem, então, poderia ser traduzida assim: enfraquecer ou não Marcelo neste momento crucial? O resultado da discussão dos deputados dá uma bela radiografia do plenário no momento. Nos sete partidos que resolveram permanecer no blocão por ora, totalizando 12 deputados, contam-se principalmente grandes aliados de Marcelo e Erick: Hudson Leal (PRB), Pazolini (PRP), Favatto (Patri), Carlos Von (Avante), Xambinho (Rede), entre outros.

Regimento interno

O que a discussão de ontem também expôs é o absurdo desconhecimento dos deputados – tanto novatos como veteranos – sobre o regimento interno da Assembleia. Bora fazer o dever de casa?

E outros livrinhos mais

Além disso, seria bom alguns deputados levarem a tiracolo um dicionário e uma boa gramática. No meio do debate em plenário, ouviram-se pérolas como “a perca (sic) do objeto” e “dissolvição”, em vez de “dissolução” do bloco.

Erick: “Ritmo normal”

À coluna, Erick Musso negou que esteja a fazer lobby por Marcelo. E disse que, a partir da vacância da cadeira de Valci, dará ao processo “ritmo normal”.

Presidente do PSL-ES

Em entrevista à coluna publicada na última sexta-feira, Carlos Manato disse ter rompido com Erick e com o PRB. Disse, ainda, que fará de tudo para “explodir” o grupo de Erick na Assembleia. Tudo porque, segundo ele, o PSL apoiou a reeleição de Erick em troca da presidência da Comissão de Segurança e da 1ª vice-presidência da Mesa Diretora da Assembleia. Esta ficou, porém, com Marcelo Santos e não com Torino Marques (PSL). “Me prometeram, mas não me entregaram”, queixou-se Manato.

Caminho oblíquo

Mas, até para aliados de Manato, o ex-deputado, como de praxe, está sendo impulsivo. E, segundo eles, não está raciocinando direito. Na Mesa, Torino ficou como 2º vice-presidente. Se Marcelo for para o TCES, a 1ª vice-presidência da Mesa vai para Torino (exatamente como Manato queria).

Me explica isso daí

A propósito, essa troca de apoio por cargos-chave aqui e ali, bem como a maneira como Manato expôs a negociação, revelam que, na realidade, está longe de acabar a prática do “toma lá, dá cá” na política, conforme tanto foi prometido por bolsonaristas. Entre eles, o próprio Manato.

Marcelo Miyagi

Pode ser só coincidência, mas Marcelo parece já estar “treinando o seu substituto”. Na ausência de Erick, Marcelo, mesmo em plenário, tem deixado Torino conduzir os trabalhos.

Torino San

Sem se fazer de rogado, Torino tem adotado estilo parecido com o de Marcelo: meio fanfarrão, fica a bancar o locutor, brincando com os colegas e dizendo as horas com voz impostada.

PSL também rachado

Os quatro deputados estaduais do PSL almoçaram com Casagrande, na residência oficial, na última segunda-feira. Ouviram do governador pedido de apoio a Ciciliotti. No fim do almoço, Coronel Quintino fez manifestação espontânea de apoio ao nome do governo. Amanhã a bancada do PSL se reúne com Manato para fechar questão. Se decidirem por apoio em bloco a Marcelo, tendem a liberar Quintino para apoiar o candidato do governo.

Dará pra Dary?

No fundo, o deputado Dary Pagung (PRP) também tem interesse na vaga de Valci. Acha que a corda está muito esticada entre Marcelo e Ciciliotti e que, se ela se romper, ele pode se beneficiar.