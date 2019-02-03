Casagrande investiu mais que Hartung com recursos próprios

Durante a eleição ao governo do Estado em 2014 e mesmo após a vitória, em grande parte do seu governo, Paulo Hartung argumentou que Renato Casagrande cometeu o erro de diminuir o volume de investimentos com recursos próprios – aqueles do caixa do Tesouro Estadual.
Conforme argumentação de Hartung e de aliados dele, Casagrande amplificara de maneira temerária o emprego de recursos próprios para arcar com despesas correntes, deixando o governo do Estado cada vez mais dependente de operações de crédito para realizar investimentos.
A coluna deste domingo traz, basicamente, algumas constatações matemáticas, para tirar algumas teimas, com base em dados oficiais fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES):
1. Em números absolutos, o primeiro governo Casagrande I (2011-2014) investiu quase o dobro do que investiu o governo Paulo Hartung III (2015-2018).
2. Levando em conta apenas investimentos feitos com recursos próprios, o governo Casagrande I investiu mais que o triplo do que investiu o governo Paulo Hartung III, em números absolutos.
3. Terceiro e mais importante: o percentual de investimentos executados com recursos próprios no governo Casagrande I supera o percentual de investimentos efetuados com recursos dessa fonte no governo PH III. Em outras palavras, o tamanho da fatia de investimentos com recursos próprios no bolo total de investimentos foi maior no governo Casagrande I do que no governo PH III.
Por esse critério, o último governo de Hartung dependeu mais de operações de crédito para realizar investimentos do que o primeiro governo de Casagrande.
Confira os números*, abaixo:
Governo Casagrande (2011-2014)
. Total de investimentos (todas as fontes): R$ 5,658 bilhões
. Total de investimentos com recursos próprios: R$ 3,808 bilhões
. Porcentagem de investimentos com recursos próprios: 67,30%
Governo P. Hartung (2015-2018)
. Total de investimentos (todas as fontes): R$ 2,900 bilhões
. Total de investimentos com recursos próprios: R$ 1,176 bilhão
. Porcentagem de investimentos com recursos próprios: 40,55%
Agora, confira abaixo a evolução dos resultados, ano a ano:
. Casagrande I (2011-2014)
. 2011
. Total de investimentos:
R$ 1,206 bilhão
. Só com recursos próprios:
R$ 1,077 bilhão (89,3%)
2012
. Total de investimentos:
R$ 1,164 bilhão
. Só com recursos próprios:
R$ 976,9 milhões (83,8%)
2013
. Total de investimentos:
R$ 1,414 bilhão
. Só com recursos próprios:
R$ 812 milhões (57,4%)
2014
. Total de investimentos:
R$ 1,872 bilhão
. Só com recursos próprios:
R$ 941,4 milhões (50,2%)
. Paulo Hartung III (2015-2018)
2015
. Total de investimentos:
R$ 620,4 milhões
. Só com recursos próprios:
R$ 327 milhões (52,7%)
2016
. Total de investimentos:
R$ 541 milhões
. Só com recursos próprios:
R$ 284,1 milhões (52,5%)
2017
. Total de investimentos:
R$ 652,9 milhões
. Só com recursos próprios:
R$ 280,6 milhões (42,9%)
2018**
. Total de investimentos:
R$ 1,085 bilhão
. Só com recursos próprios:
R$ 284,1 milhões (26,1%)
* Em todos os anos, o levantamento considera as despesas empenhadas.
** Segundo o TCES, os dados de 2018 estão sujeitos a alterações em função do fechamento anual.
Hércules: “É à vera!”
Em 2008, Hércules Silveira (MDB) bateu na trave: perdeu a eleição a prefeito de Vila Velha no 2º turno para Neucimar Fraga. Nas duas eleições municipais seguintes, o deputado fez o mesmo movimento: ensaiou concorrer de novo, mas refugou na hora H (queixando-se de falta de apoio do próprio partido). Desta vez Hércules assegura: a sua pré-candidatura a prefeito em 2020 “é à vera”.
“Que Max me retribua”
Recém-empossado para o 4º mandato sucessivo na Assembleia, Hércules diz não estar rompido com Max Filho (PSDB), mas expressa certa mágoa com o prefeito – apoiado por ele em 2016 – e afirma que, em 2020, os canelas-verdes precisam eleger alguém que nunca tenha governado a cidade. “Dizem que a gratidão é a memória do coração. O do Max está com Alzheimer. Ele levou vários candidatos [a deputado] para Vila Velha. Espero que ele retribua o que fiz por ele da última vez. A máquina sempre sai com pelo menos 10% dos votos. Se ele não quiser me apoiar, que pelo menos libere o pessoal dele.”
Amigo, pero no mucho
Mas ora, o próprio Max Filho não há de ser candidato à reeleição? Para Hércules, não. “O povo em Vila Velha diz que ele não deverá ser. Dizem que ele jogou a toalha no chão.” Caramba, quem tem um aliado assim...
Leal: “Só Deus me detém”
Outro antigo aliado de Max (foi até vice em uma das administrações dele), o também deputado estadual Hudson Leal (PRB) confirma à coluna: é candidatíssimo a prefeito de Vila Velha em 2020. Entende que chegou a vez dele. “Só não serei candidato se Deus não quiser. Se eu tiver 1%, vou para a disputa.”
Coordenador da bancada
Em Brasília, Josias da Vitória (PPS) foi recebido por Evair de Melo (PP) na última quinta-feira, às 17h30, no gabinete dele, na Câmara Federal. Os dois tomaram posse no dia seguinte como deputados federais pelo Espírito Santo e são os grandes interessados no posto de coordenador da bancada capixaba no Congresso. A escolha deve ser feita pelos 13 integrantes da bancada na próxima terça-feira. Da Vitória já falou com quase todos e acredita já ter a maioria dos votos. Também já informou a Casagrande da sua postulação. “Ele me disse que, se eu conseguisse me viabilizar, seria muito bom”, afirma Da Vitória.
Vamos trocar votos?
Evair também se movimenta e tem pedido votos para os futuros pares – inclusive para Da Vitória. “Evair até brincou comigo: ‘Eu já te pedi o teu voto. Só falta você me pedir o meu’.”
Bob Sheep is back
Diretor-geral da Assembleia na primeira fase do primeiro mandato de Erick Musso na presidência da Casa – de fevereiro a agosto de 2017 –, Roberto Carneiro é cotado para retornar ao cargo ou assumir outra diretoria da Assembleia. Com o deputado Marcelo Santos (PDT) – eminência parda do Poder na era Musso – e o procurador-geral da Assembleia, Rafael Teixeira de Freitas, Carneiro forma o núcleo duro do presidente. No momento, ele é assessor de Musso. Carneiro também assumiu a presidência estadual do PRB.
Cena política
Na posse do novo secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo, na presença do prefeito Luciano Rezende, a procuradora da República Elisandra de Oliveira Olímpio foi chamada a discursar. Após alguns elogios, deu uma cobrada, muito aplaudida pela plateia: “Mas também é uma pasta que precisa ser empoderada. Precisa de recursos e de autonomia política”. Luciano e Bruno Toledo também aplaudiram, e riram um para o outro. Em seguida, na sua fala, o prefeito não se fez de rogado: “Dra. Elisangela, quero dizer que aquela parte do seu discurso, que foi escrita pelo Bruno, está garantida: recursos, orçamento...” Arrancou gargalhadas do auditório.