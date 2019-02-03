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Casagrande investiu mais que Hartung com recursos próprios

A coluna deste domingo traz, basicamente, algumas constatações matemáticas, para tirar algumas teimas, com base em dados oficiais fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES)

Públicado em 

02 fev 2019 às 23:33
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vitor Vogas: Casagrande investiu mais que Hartung com recursos próprios Crédito: Arabson
Durante a eleição ao governo do Estado em 2014 e mesmo após a vitória, em grande parte do seu governo, Paulo Hartung argumentou que Renato Casagrande cometeu o erro de diminuir o volume de investimentos com recursos próprios – aqueles do caixa do Tesouro Estadual.
Conforme argumentação de Hartung e de aliados dele, Casagrande amplificara de maneira temerária o emprego de recursos próprios para arcar com despesas correntes, deixando o governo do Estado cada vez mais dependente de operações de crédito para realizar investimentos.
A coluna deste domingo traz, basicamente, algumas constatações matemáticas, para tirar algumas teimas, com base em dados oficiais fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES):
1. Em números absolutos, o primeiro governo Casagrande I (2011-2014) investiu quase o dobro do que investiu o governo Paulo Hartung III (2015-2018).
2. Levando em conta apenas investimentos feitos com recursos próprios, o governo Casagrande I investiu mais que o triplo do que investiu o governo Paulo Hartung III, em números absolutos.
3. Terceiro e mais importante: o percentual de investimentos executados com recursos próprios no governo Casagrande I supera o percentual de investimentos efetuados com recursos dessa fonte no governo PH III. Em outras palavras, o tamanho da fatia de investimentos com recursos próprios no bolo total de investimentos foi maior no governo Casagrande I do que no governo PH III.
Por esse critério, o último governo de Hartung dependeu mais de operações de crédito para realizar investimentos do que o primeiro governo de Casagrande.
Confira os números*, abaixo:
Governo Casagrande (2011-2014)
. Total de investimentos (todas as fontes): R$ 5,658 bilhões
. Total de investimentos com recursos próprios: R$ 3,808 bilhões
. Porcentagem de investimentos com recursos próprios: 67,30%
Governo P. Hartung (2015-2018)
. Total de investimentos (todas as fontes): R$ 2,900 bilhões
. Total de investimentos com recursos próprios: R$ 1,176 bilhão
. Porcentagem de investimentos com recursos próprios: 40,55%
Agora, confira abaixo a evolução dos resultados, ano a ano:
. Casagrande I (2011-2014)
. 2011
. Total de investimentos:
R$ 1,206 bilhão
. Só com recursos próprios:
R$ 1,077 bilhão (89,3%)
2012
. Total de investimentos:
R$ 1,164 bilhão
. Só com recursos próprios:
R$ 976,9 milhões (83,8%)
2013
. Total de investimentos:
R$ 1,414 bilhão
. Só com recursos próprios:
R$ 812 milhões (57,4%)
2014
. Total de investimentos:
R$ 1,872 bilhão
. Só com recursos próprios:
R$ 941,4 milhões (50,2%)
. Paulo Hartung III (2015-2018)
2015
. Total de investimentos:
R$ 620,4 milhões
. Só com recursos próprios:
R$ 327 milhões (52,7%)
2016
. Total de investimentos:
R$ 541 milhões
. Só com recursos próprios:
R$ 284,1 milhões (52,5%)
2017
. Total de investimentos:
R$ 652,9 milhões
. Só com recursos próprios:
R$ 280,6 milhões (42,9%)
2018**
. Total de investimentos:
R$ 1,085 bilhão
. Só com recursos próprios:
R$ 284,1 milhões (26,1%)
* Em todos os anos, o levantamento considera as despesas empenhadas.
** Segundo o TCES, os dados de 2018 estão sujeitos a alterações em função do fechamento anual.
Hércules: “É à vera!”
Em 2008, Hércules Silveira (MDB) bateu na trave: perdeu a eleição a prefeito de Vila Velha no 2º turno para Neucimar Fraga. Nas duas eleições municipais seguintes, o deputado fez o mesmo movimento: ensaiou concorrer de novo, mas refugou na hora H (queixando-se de falta de apoio do próprio partido). Desta vez Hércules assegura: a sua pré-candidatura a prefeito em 2020 “é à vera”.
“Que Max me retribua”
Recém-empossado para o 4º mandato sucessivo na Assembleia, Hércules diz não estar rompido com Max Filho (PSDB), mas expressa certa mágoa com o prefeito – apoiado por ele em 2016 – e afirma que, em 2020, os canelas-verdes precisam eleger alguém que nunca tenha governado a cidade. “Dizem que a gratidão é a memória do coração. O do Max está com Alzheimer. Ele levou vários candidatos [a deputado] para Vila Velha. Espero que ele retribua o que fiz por ele da última vez. A máquina sempre sai com pelo menos 10% dos votos. Se ele não quiser me apoiar, que pelo menos libere o pessoal dele.”
Amigo, pero no mucho
Mas ora, o próprio Max Filho não há de ser candidato à reeleição? Para Hércules, não. “O povo em Vila Velha diz que ele não deverá ser. Dizem que ele jogou a toalha no chão.” Caramba, quem tem um aliado assim...
Leal: “Só Deus me detém”
Outro antigo aliado de Max (foi até vice em uma das administrações dele), o também deputado estadual Hudson Leal (PRB) confirma à coluna: é candidatíssimo a prefeito de Vila Velha em 2020. Entende que chegou a vez dele. “Só não serei candidato se Deus não quiser. Se eu tiver 1%, vou para a disputa.”
Coordenador da bancada
Em Brasília, Josias da Vitória (PPS) foi recebido por Evair de Melo (PP) na última quinta-feira, às 17h30, no gabinete dele, na Câmara Federal. Os dois tomaram posse no dia seguinte como deputados federais pelo Espírito Santo e são os grandes interessados no posto de coordenador da bancada capixaba no Congresso. A escolha deve ser feita pelos 13 integrantes da bancada na próxima terça-feira. Da Vitória já falou com quase todos e acredita já ter a maioria dos votos. Também já informou a Casagrande da sua postulação. “Ele me disse que, se eu conseguisse me viabilizar, seria muito bom”, afirma Da Vitória.
Vamos trocar votos?
Evair também se movimenta e tem pedido votos para os futuros pares – inclusive para Da Vitória. “Evair até brincou comigo: ‘Eu já te pedi o teu voto. Só falta você me pedir o meu’.”
Bob Sheep is back
Diretor-geral da Assembleia na primeira fase do primeiro mandato de Erick Musso na presidência da Casa – de fevereiro a agosto de 2017 –, Roberto Carneiro é cotado para retornar ao cargo ou assumir outra diretoria da Assembleia. Com o deputado Marcelo Santos (PDT) – eminência parda do Poder na era Musso – e o procurador-geral da Assembleia, Rafael Teixeira de Freitas, Carneiro forma o núcleo duro do presidente. No momento, ele é assessor de Musso. Carneiro também assumiu a presidência estadual do PRB.
Cena política
Na posse do novo secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo, na presença do prefeito Luciano Rezende, a procuradora da República Elisandra de Oliveira Olímpio foi chamada a discursar. Após alguns elogios, deu uma cobrada, muito aplaudida pela plateia: “Mas também é uma pasta que precisa ser empoderada. Precisa de recursos e de autonomia política”. Luciano e Bruno Toledo também aplaudiram, e riram um para o outro. Em seguida, na sua fala, o prefeito não se fez de rogado: “Dra. Elisangela, quero dizer que aquela parte do seu discurso, que foi escrita pelo Bruno, está garantida: recursos, orçamento...” Arrancou gargalhadas do auditório.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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