Homens também podem buscar vida sexual mais satisfatória

Crédito: Divulgação GZ

Não é só o universo feminino que é acometido de disfunções sexuais, o universo masculino também. Muitos homens se sentem inseguros em procurar a ajuda de um profissional especializado. Ou às vezes apresentam dificuldade de assumir o problema e que precisam de ajuda. Quanto mais cedo assumir que existe uma tensão emocional e que podem precisar de apoio e terapia, mais qualidade de vida passam a ter, e mais fácil é de se tratar. A maioria das disfunções são facilmente tratáveis, mas depende de você procurar ajuda.

A mais comum é a ejaculação precoce, que ocorre em homens de qualquer faixa etária, raça, grupo, classe social ou nível cultural. Geralmente é um coito muito rápido, muitas vezes é uma resposta impulsiva. O que ocorre é uma disfunção do mecanismo ejaculatório: o orgasmo é desencadeado muito rapidamente, e não há controle do impulso, a ejaculação ocorre como um simples reflexo.

Pode estar ligada ao fato de ser um homem sexualmente retraído ou inibido, marcado por conflitos como sentimento de culpa, vergonha, insegurança e medo. Em virtude da ansiedade, precipita-se

A ansiedade pode estar ligada diretamente, principalmente nos casos que o homem sente a necessidade de mostrar desempenho. Pode acometer duas fases da vida, uma delas na adolescência ou no início da atividade sexual. E pode estar ligada ao fato de ser um homem sexualmente retraído ou inibido, marcado por conflitos como sentimento de culpa, vergonha, insegurança e medo. Em virtude da ansiedade, precipita-se. Ou até mesmo aos maus hábitos de masturbação, principalmente no caso do adolescente que apressa-se para ejacular devido à sua ansiedade de atingir um orgasmo, ou devido à falta de privacidade.

Mas também pode acometer homens que eram capazes de se controlar durante um dado período de tempo, mas perderam esse controle, por inúmeros fatores, como estresse, choque emocional, cobrança, novo relacionamento após um relacionamento anterior duradouro, ou um longo período sem atividade sexual.

Independentemente da idade a natureza dessas disfunções pode ser de causas diversas, inclusive emocionais

Outra disfunção bem comum aos homens é a impotência, que nada mais é do que uma disfunção do mecanismo erétil, podendo ser incapacidade persistente ou recorrente para atingir ou manter uma ereção adequada até atingir a ejaculação. E isso ocorre por várias causas, nomeadamente orgânicas, psicológicas ou mistas. A idade pode ser fator em que muitos percebem o aparecimento de disfunção eréctil. Mas não isenta os indivíduos mais jovens, eles também têm probabilidade de desenvolver disfunção erétil de causa psicológica; os homens com mais idade desenvolvem habitualmente devido a causas orgânicas, ou até mesmo medicamentosas, mas independentemente da idade a natureza dessas disfunções pode ser de causas diversas, inclusive emocionais.

Por isso é de fundamental importância procurar ajuda profissional, com a especialização adequada. E utilizar algumas estratégias como se conhecer melhor, investir no autoconhecimento e concentrar-se em si mesmo, no seu prazer. Tenha um diálogo aberto com a(o) parceira(o), é importante ouvir o(a) parceiro(a), e falar do que sente, abrir seu coração e sua necessidade.

Técnica "start-stop"





Esta técnica é bastante utilizada e ajuda a habituar o homem a demorar mais tempo até ejacular. Para isso, a técnica é feita com passos graduais, que incluem:





1. No primeiro dia, o homem deve se masturbar com a mão seca, fazendo 3 movimentos e parando por 2 ou 3 segundos. Depois de cada pausa deve-se fazer novamente 3 movimentos e parar. Esse padrão deve ser mantido por 10 vezes. Caso a ejaculação aconteça antes dessas 10 vezes, deve-se voltar a repetir o exercício nos dias seguintes até conseguir aguentar por 10 vezes;





2. Após conseguir fazer 10 vezes de 3 movimentos, deve-se repetir a técnica, mas com 5 movimentos seguidos, intercalados com pausas;





3. Quando se conseguir fazer 10 vezes de 5 movimentos, passa-se a fazer 7 movimentos seguidos;





4. Após se atingir as 10 vezes com 7 movimentos seguidos, deve-se repetir toda a técnica, começando novamente com os 3 movimentos, mas com a mão úmida, usando para isso algum tipo de lubrificante ou vaselina;





5. Quando se chegar novamente aos 7 movimentos, a técnica deve ser repetida, mas pela parceira ou parceiro.



