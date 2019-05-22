5 dicas para aumentar sua capacidade de amar na hora da raiva

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Quantas vezes em meu consultório pessoas chegam relatando a dificuldade que estão tendo em seu relacionamento, e em sua vida sexual, com a aparente intenção de mudar, mas a infeliz resistência de conseguir. É necessário saber que nesse processo temos as nossas memórias, que infelizmente podem estar ligadas a emoções e sentimentos ruins e negativos, por isso o primeiro passo para se obter êxito é de fato entender sua capacidade de amar, entender o que nutre o seu amor, em que áreas você precisa de respeito e onde se encontram suas maiores limitações, após entender tudo isso, tente entender o outro explicando como você se descobriu. Esse é o inicio de todo o processo de mudança interior. Lembrando que ninguém é perfeito e relacionamento perfeito não existe.

Em segundo lugar, algumas coisas que podem ser realizadas em busca de equilíbrio diante de uma situação de conflito. Vou enumerar as principais para se ter um pouco de controle desses sentimentos e emoções que nos surpreendem muitas vezes, vamos lá:

1. Alimente o amor para manter a calma

Na hora da raiva, alimentamos emoções negativas, e por isso falamos coisas ofensivas. Respire fundo e alimente o amor, espere ao menos uns cinco minutos para nutrir o amor, antes de qualquer discussão. E quando o outro iniciar, preste atenção na fala, pois ele está se mostrando, está apontando em você as maiores dificuldades e limitações que ele tem.

2. Tente entender como anda sua relação

Tente entender o que você deseja do seu parceiro, e o que ele deseja de você. Tente entender as suas necessidades e as necessidades do seu parceiro. Mas se dedique para isso, observe, pense em tudo que já aconteceu, corrija comportamentos e se disponha a compreender mais o outro e as necessidades dele, por amor.

3. Entenda as desigualdades

Todos nós temos histórias e origens diferentes, até irmãos são criados de formas diferentes, inclusive os gêmeos, por terem comportamentos e habilidades distintas, acabam sendo criados de forma particulares e se formam pessoas diferentes, por isso é tão importante entender essa desigualdade dentro do relacionamento a dois. Aprenda a respeitar mais o outro para ter o respeito de volta.

4. Foque no positivo

Diz um ditado que “que na crise uns choram e outros vendem lenços”, por conta disso, seja quem vende lenço e sofra menos, em meio a conflitos, foque no positivo e torne a crise uma lição de aprendizado, saia do conto de fada que só tem final feliz e venha para realidade ter uma vida feliz.

5. Assuma sua responsabilidade

Isso de certa forma é matemática, se uma relação é algo de mão dupla, então você detém 50% da responsabilidade de tudo que acontece em seu relacionamento. E sabendo que quando você muda, tudo ao seu redor muda, você então detém através do seu posicionamento a maior parte da relação, pense que se melhorar 10% e gerar uma transformação ao seu redor, irá deter 60% da relação, sendo assim, foque em soluções, assuma a responsabilidade, sem comiseração ou vitimização e tenha atitude.