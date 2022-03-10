Redes sociais: o protagonismo e a resistência no conflito na Ucrânia

Embora o tema esteja bastante “batido” e debatido, mas pela sua relevância e impacto falar da Guerra na Ucrânia é sempre pertinente e urgente, sobretudo, por parte da imprensa. Quem está acompanhando um pouco mais de perto os meandros do conflito pode ter visto que recentemente, no intuito de “calar” as versões e controlar as informações, o governo russo barrou o acesso ao Facebook e a outras plataformas da empresa Meta, assim como acesso ao Twitter . A medida foi anunciada pelo Roskomnadzor, órgão regulador de comunicações da Rússia. A medida ditatorial tem muito a nos dizer diante do contexto vivenciado.

Dada a invasão russa à Ucrânia , o Facebook passou a não permitir mais a monetização de conteúdos do RT e da agência russa Sputnik. A plataforma também impediu a mídia estatal da Rússia de veicular anúncios. Outras plataformas, como o Google , também anunciaram medidas restritivas desde o início da guerra.

O que precisamos levar em conta diante de tudo isso: essa é a primeira grande guerra em que temos redes sociais, o que possibilita que cada pessoa possa ser um correspondente. Basta um aparelho celular e acesso à internet. No ambiente digital, o conflito também existe e assume um caráter alarmante. Em meio a um cenário turbulento que não parece ter fim, há muitas bombas de fake news explodindo sobre a guerra. São várias as informações fraudulentas que têm circulado nas plataformas digitais com um único objetivo: confundir o inimigo e também a população dos dois países.

Essa tática é antiga e tem muito a nos dizer sobre a União Soviética, o nome para essa ação é: maskirovka (que significa mascaramento). Se trata de uma doutrina militar soviética desenvolvida a partir do início do século XX, que abrange uma ampla gama de medidas de desinformação militar. Essas medidas incluem a ocultação e o mimetismo de tropas e equipamentos, enganar o inimigo com réplicas e manequins, e manobras destinadas a negar informações, confundir e enganar. Podemos então dizer que maskirovka, hoje, é digital?

Percebe-se com notoriedade que temos guerras sendo travadas em dois ambientes: digitais e geográficos. Temos soldados combatentes e milicianos cibernéticos. É fato que as redes deram expressão e dimensão inimagináveis. As cenas das redes sociais reagem e contrapõem com eficiência o discurso, por exemplo, da Rússia. As cenas configuram e dão fisionomia de guerra para quem obriga a dizer que não se passa de uma “operação militar”.