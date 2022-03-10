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Redes sociais: o protagonismo e a resistência no conflito na Ucrânia

No ambiente digital, o conflito também existe e assume um caráter alarmante. Em meio a um cenário turbulento que não parece ter fim, há muitas bombas de fake news explodindo

Públicado em 

10 mar 2022 às 02:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Embora o tema esteja bastante “batido” e debatido, mas pela sua relevância e impacto falar da Guerra na Ucrânia é sempre pertinente e urgente, sobretudo, por parte da imprensa. Quem está acompanhando um pouco mais de perto os meandros do conflito pode ter visto que recentemente, no intuito de “calar” as versões e controlar as informações, o governo russo barrou o acesso ao Facebook e a outras plataformas da empresa Meta, assim como acesso ao Twitter. A medida foi anunciada pelo Roskomnadzor, órgão regulador de comunicações da Rússia. A medida ditatorial tem muito a nos dizer diante do contexto vivenciado.
Dada a invasão russa à Ucrânia, o Facebook passou a não permitir mais a monetização de conteúdos do RT e da agência russa Sputnik. A plataforma também impediu a mídia estatal da Rússia de veicular anúncios. Outras plataformas, como o Google, também anunciaram medidas restritivas desde o início da guerra.
O que precisamos levar em conta diante de tudo isso: essa é a primeira grande guerra em que temos redes sociais, o que possibilita que cada pessoa possa ser um correspondente. Basta um aparelho celular e acesso à internet. No ambiente digital, o conflito também existe e assume um caráter alarmante. Em meio a um cenário turbulento que não parece ter fim, há muitas bombas de fake news explodindo sobre a guerra. São várias as informações fraudulentas que têm circulado nas plataformas digitais com um único objetivo: confundir o inimigo e também a população dos dois países.

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Essa tática é antiga e tem muito a nos dizer sobre a União Soviética, o nome para essa ação é: maskirovka (que significa mascaramento). Se trata de uma doutrina militar soviética desenvolvida a partir do início do século XX, que abrange uma ampla gama de medidas de desinformação militar. Essas medidas incluem a ocultação e o mimetismo de tropas e equipamentos, enganar o inimigo com réplicas e manequins, e manobras destinadas a negar informações, confundir e enganar. Podemos então dizer que maskirovka, hoje, é digital?
Percebe-se com notoriedade que temos guerras sendo travadas em dois ambientes: digitais e geográficos. Temos soldados combatentes e milicianos cibernéticos. É fato que as redes deram expressão e dimensão inimagináveis. As cenas das redes sociais reagem e contrapõem com eficiência o discurso, por exemplo, da Rússia. As cenas configuram e dão fisionomia de guerra para quem obriga a dizer que não se passa de uma “operação militar”.
Termino com uma pergunta: as redes sociais podem ser consideradas protagonistas da guerra? A resposta pode ser uma outra pergunta: protagonista da guerra ou da resistência à guerra? A Ucrânia não tem força militar do tamanho da Rússia, mas resiste. As redes foram bloqueadas na Rússia, mas resistem. Entre forças humanas e patrióticas, há também uma força digital com narrativas resistentes.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

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