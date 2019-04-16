Parques e praças deveriam ser habitat natural para a civilidade

O Parque da Pedra da Cebola é um dos mais conhecidos de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Durante boa parte da história humana havia a ideia de que natureza e civilização se opunham entre si, de tal modo que o homem para sobreviver e se desenvolver precisava transformar a natureza de acordo com as suas necessidades. Antes que o planeta tenha sido destruído pelo próprio homem ou que aquelas transformações tivessem atingido um grau irreversível, capaz mesmo de acabar com a espécie humana, mas não com o planeta, nos demos conta que, na verdade, natureza e civilização são conciliáveis ou até mesmo complementares entre si.

E em seu processo de desenvolvimento, a sociedade fez da cidade seu porto seguro, ou seja, é na cidade que a civilização alcança sua plenitude.

Mas nos primeiros séculos da história ocidental, a cidade via a natureza em seu correspondente mais visível, isto é, a floresta, como um lugar inseguro, onde o homem podia sofrer todo tipo de ameaças. E entre a cidade e a floresta o que havia era o espaço rural, onde o homem domesticou a natureza por meio da agricultura e a pecuária.

Enquanto isso, a cidade composta praticamente por ruas e edifícios públicos ou privados, foi ficando um ambiente petrificado. Havia praças, desde a ágora grega, ou mesmo lugares magníficos como são as praças del Campo em Siena, a de São Marcos em Veneza, a Mayor em Madri, ou até mesmo a Tiradentes na nossa Ouro Preto. E todas elas sem a presença de nenhuma árvore ou qualquer outro tipo de vegetação!

No entanto, havia jardins nos palácios pertencentes à nobreza e nas igrejas ou mosteiros religiosos, tudo, porém, de acesso restrito, bem como parques destinados à caça dos reis ingleses.

Desse modo, o cidadão comum era privado do convívio com lugares com vegetação e, consequentemente, com algum tipo de fauna como insetos e pequenos pássaros que pudessem ser atraídos por tais ambientes.

Hoje, porém, já temos conhecimento do valor terapêutico que plantas e animais, praças e parques possuem para nós, habitantes das grandes cidades, de tal modo que tais lugares públicos de convivência e lazer passaram a incorporar vegetação que, por sua vez, atrai pequena fauna urbana, criando um ecossistema local que diminui a aridez da vida na metrópole. Na verdade, com o recente fenômeno do cultivo de hortas urbanas em áreas públicas organizadas por comunidades de bairros, observou-se que o contato daquelas pessoas com a vegetação em atividade colaborativa, provocou a redução de doenças associadas ao modo de vida como pressão alta e o estresse (além, é claro, de contribuir para a economia das famílias, que passaram a produzir para seu próprio consumo).

Em países com clima quente, como é o caso do Brasil, a vegetação, principalmente arbustiva, também tem papel importante no sombreamento que alivia o calor, além de absorver parte das águas das chuvas, combater a poluição sonora e do ar e melhorar a paisagem urbana.

Importante também destacar o papel social das praças e parques na imagem das cidades, sendo locais onde festas e eventos que fazem parte da tradição cultural ocorrem ao longo dos anos, construindo assim um patrimônio imaterial de cada comunidade.

A despeito da relevância dos grandes parques no contexto de cada cidade, como é o Central Park em Nova York, o Ibirapuera em São Paulo, ou, para citar exemplos locais, a Fonte Grande e a Pedra da Cebola em Vitória, as praças de bairros, notadamente naquelas regiões mais desassistidas, são fundamentais para o fortalecimento do senso comunitário e como opção de lazer dos moradores daqueles locais. É onde crianças praticam esportes ou brincam nos parquinhos, onde ocorrem festas e feirinhas com barracas nos finais de semana, enfim, onde se pratica a urbanidade que configura a desejada civilidade entre as pessoas.