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Leonel Ximenes

Secretário do ES não comenta atuação da PM do Rio em sequestro

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 13:24

Públicado em 

20 ago 2019 às 13:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Roberto Sá: PM capixaba preparada para agir em casos como o do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, não quis comentar a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que matou um sequestrador que manteve 37 reféns dentro de um ônibus na manhã desta terça-feira na Ponte Rio-Niterói. 
"Não sei exatamente o que aconteceu e por isso não posso me posicionar", alegou o secretário à coluna. "Prefiro não comentar."
Roberto Sá disse que poderia apenas dizer que a polícia capixaba tem preparo e todos os instrumentos necessários para atuar em situações semelhantes à do Rio de Janeiro. "O Cimesp tem extremo preparo para esse tipo de ocorrência. Conseguimos mobilizar equipes táticas, negociadores e atiradores de elite", destacou o secretário, sobre o grupo de elite da Polícia Militar do Espírito Santo.
> "Alternativa tática evitou mal maior", diz ex-capitão do Bope
 Apesar de não querer avaliar a atuação da PM do Rio, o titular da Sesp enfatiza que a polícia capixaba tem como doutrina a negociação em caos extremos. "Aliás, essa doutrina é majoritária em várias polícias, não só no Espírito Santo."  

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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