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Ziriguidum

Sacode das comunidades no Sambão do Povo!

Confira a coluna Ziriguidum deste sábado (16)

Públicado em 

16 fev 2019 às 00:02

Colunista

Quem compareceu ao Sambão do Povo para prestigiar os ensaios técnicos ou para treinar para o desfile junto à sua escola presenciou um verdadeiro espetáculo! Destaques e rainhas prepararam fantasias e performances especiais, as comunidades compareceram com muita dedicação e teve até show pirotécnico em várias escolas!
A iluminação e a sonorização, uma novidade que a Liga do Grupo Especial (Liesge) preparou para este ano, foram fundamentais para a construção de um evento que a cada ano conquista mais o coração do sambista e do povo capixaba. “Está sendo um sucesso! Tivemos alguns problemas de atrasos por conta de trânsito e das chuvas, mas isso é algo normal. A sonorização e a iluminação atraem o público, é uma novidade com a qual estou muito satisfeito. E neste sábado (hoje), vamos fechar com chave de ouro”, opinou o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira.
COMISSÕES DE RESPEITO
Duas comissões de frente já roubaram a cena nesta semana. A Unidos de Jucutuquara surpreendeu pela caracterização e teatralização dos componentes. Vestidos com roupas em tons de bege e com os rostos pintados de branco, a ideia do coreógrafo Mauro Marques foi representar os devaneios e os personagens que viviam no mundo do Bispo do Rosário, artista plástico brasileiro homenageado no enredo da escola.
Já Jorge Mayko, coreógrafo da Pega no Samba, encantou o público com uma comissão que mistura um bailado contemporâneo com o balé clássico, lançando mão inclusive de bailarinas dançando nas pontas dos pés para compor parte do grupo, que abre o desfile sobre a bailarina Lenira Borges. Um luxo!
MAIS DESTAQUES
Apesar do atraso de quase duas horas na entrada na avenida, o ensaio da Imperatriz do Forte agradou o público com entusiasmo, um canto forte da comunidade e uma organização exemplar. Destaque, ainda, para a Chega Mais e a Chegou o que Faltava, escolas do Grupo A que surpreenderam com animação e muita alegria.
RAINHA É RAINHA!
Fabíola Monteiro arrancou elogios em sua performance no ensaio técnico da Boa Vista. A experiente rainha – que ocupa o cargo já há 16 anos em diversas escolas capixabas – estreia à frente da bateria Águia Furiosa com uma sintonia ímpar e carisma exemplar.
HOJE TEM MAIS!
Se você perdeu os ensaios técnicos durante a semana, ainda dá tempo de comparecer ao Sambão do Povo! Hoje é a última noite dos ensaios antes de as escolas entrarem na avenida para valer, a partir da próxima quinta-feira (21). Quem faz a festa no Sambão do Povo a partir das 20h é a São Torquato, seguida da Unidos da Piedade, e com encerramento da atual campeã, a Mocidade Unida da Glória (MUG).
E POR FALAR EM MUG...
A coluna teve acesso à fantasia que Fernanda Figueredo, majestade da escola, vestirá no ensaio técnico de hoje. O look foi confeccionado pela estilista carioca Bruna Bee, que já vestiu artistas como Ivete Sangalo e o grupo Rouge. E, dessa vez, a estilista preparou algo surpreendente e belíssimo para a rainha da MUG. Olho nela!
DRAGÕES DA PIEDADE
Uma nova equipe de harmonia da Unidos da Piedade estreia hoje na avenida. Comandada pelo diretor geral da escola, Wesley Denadai, a equipe instituiu desde o ano passado ensaios de canto com a comunidade e os segmentos. O grupo se chama Dragões da Piedade, em referência às criaturas presentes no brasão da escola.

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