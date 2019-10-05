Vem aí o Encontro de Lideranças da Rede Gazeta

Encontro de Lideranças da Rede Gazeta na Pedra Azul. Crédito: Arquivo Rede Gazeta

O 14º Encontro de Lideranças Empresariais da Rede Gazeta já está aquecendo as turbinas para o friozinho de Pedra Azul. O evento, que reúne os principais líderes empresariais e políticos do Estado, acontece nos dias 25 a 27 de outubro. Já no primeiro dia, a jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, vai mediar o painel “Novas Lideranças Políticas”, com participação do deputado federal capixaba Felipe Rigoni (PSB) e os parlamentares Luiz Lima (PSL-RJ) e Luisa Canziani (PTB-PR).

Música na Pedra Azul

O Encontro de Lideranças traz mais novidades este ano. Uma delas, que RR adianta em primeiríssima mão, é o show exclusivo da cantora Leila Pinheiro e do grupo MPB4, logo após o encerramento das palestras, no sábado. Os convites para o evento começam a ser disparados essa semana. O show de Leila será acompanhado de almoço regado a churrasco na piscina da Pousada Pedra Azul.

Olha a selfie! Laila e Karina Nemer: em noite de festa na Ilha. Crédito: Cacá Lima

Campeão na pista

O primeiro campeão mundial de automobilismo com carros movidos à eletricidade, na Fórmula E, o piloto Nelsinho Piquet é presença confirmada na abertura da maior feira de tecnologia automotiva do Espírito Santo, a Autotech 2019, no dia 11 de outubro, na Praça do Papa.

O Brasil que queremos

Nosso ex-governador Paulo Hartung é o convidado do Pensamento Nacional das Bases Empresariais para exposição do tema Eficiência em Gestão Pública, dia 9 de outubro, em São Paulo. O encontro integra a série “Do Brasil que temos ao Brasil que queremos”.

Patyl Pimentel e Iêda Pontes. Crédito: Cacá Lima

Zig.

Marcio Atala estará em Vitória no dia 30 em comemoração aos 78 anos da Buaiz Alimentos. A palestra é para convidados de Eduarda Buaiz e com o tema “Vida em Movimento”.

Zag.

Penha Nonato prepara micareta com Ivete, na Disney.

Pedro Chieppe Ferraço e Ana Clara Benevides. Crédito: Cacá Lima

Zig.

Izabel Braga, Eulália Chieppe, Beth Dalcolmo, Giovanna Buaiz, Anginha Buaiz, Talita de Pinho e Letícia Mameri são presenças confirmadas no Encontros do Saber, que vai discutir o suicídio na juventude, no dia 9, no Auditório da Rede Gazeta.

"Dá trabalho ser brasileira." Luana Piovani, - Atriz, ao falar sobre “verdades que ninguém tem coragem de dizer”

Aloizio Faria Junior e Paula Baião. Crédito: Cacá Lima

Objeto de Desejo

Tênis Vans em homenagem ao Moma Crédito: divulgação

A Vans acaba de lançar um tênis que, na verdade, é praticamente um item de colecionador e permite carregar o Museu de Arte Moderna (MoMa) nos pés. Colorido e parecendo uma colcha de retalhos, essa edição especial da Vans em parceria com o MoMA celebra a reabertura do museu. O tênis é unissex e, no site, custa U$ 340, cerca de R$ 1.438.

Paulo Henrique Miranda e Erika Marba. Crédito: Cacá Lima