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Renata Bravo

Garantam o futuro de nossas meninas!

Meninas do mundo todo são expostas à exploração sexual, casamentos infantis, evasão escolar por falta de oportunidades, mutilação genital forçada, gravidez na adolescência por falta de informação adequada, abortos inseguros

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

16 out 2019 às 05:00
Renata Bravo

Colunista

Renata Bravo

Meninas eram perseguidas em redes sociais: insegurança Crédito: Fernando Madeira
No dia 11 de outubro, comemorou-se o Dia Internacional da Menina e no dia seguinte, 12 de outubro, o Dia das Crianças aqui no Brasil. Essas datas deveriam estar no nosso calendário todos os dias e servir como o norte efetivo do nosso país. Afinal, houve um tempo em que se falava, à unanimidade, que as crianças representavam a geração que seria capaz de mudar o mundo. Mas a realidade tem sido outra.
O Anuário de Segurança Pública, divulgado em 10 de setembro deste ano, mostrou que as meninas brasileiras são as maiores vítimas de estupro: 26,8% tinham no máximo 9 anos e o maior índice de ocorrência dessas violências acontece aos 13 anos de idade. Certamente essas meninas não estavam “no lugar errado”, com “roupa curta” ou “provocaram o estuprador” para que os crimes fossem praticados contra elas, destacando algumas falas utilizadas por muitas pessoas de forma vil para tentar justificar essa violação de direitos humanos e para responsabilizar a vítima. Pelo contrário, o Anuário apontou que 75,9% das vítimas tinham algum tipo de relação com o agressor, sendo familiares, amigos e conhecidos próximos, o que registra o fato de que essas meninas estavam, teoricamente, em ambientes seguros e, mesmo assim, tiveram sua dignidade sexual violentada.
Meninas do mundo todo são expostas à exploração sexual, casamentos infantis, evasão escolar por falta de oportunidades, mutilação genital forçada, gravidez na adolescência por falta de informação adequada, abortos inseguros. Essas meninas estão sendo impedidas de usufruir de um futuro digno. Precisamos lembrar todos os dias que às meninas devem ser garantidos os seus direitos humanos e que, quando eles são violados, devemos nos juntar para corrigir os erros e impedir que eles se repitam. Quando uma criança tem seus direitos humanos castrados e ficamos de braços cruzados, a esperança de um futuro melhor já se foi.
Ano que vem serão celebrados 25 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim que tem como metas para as meninas, dentre outras, a eliminação de todas as formas de discriminação e a promoção de conscientização e participação na vida social, econômica e política. Também no ano que vem, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável completará 5 anos e ela nos lembra que assumimos o compromisso de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas. Desejo que coloquemos em prática nossos compromissos e que, de fato, sejam garantidas às crianças condições para escreverem um futuro melhor.

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