Garantam o futuro de nossas meninas!

No dia 11 de outubro, comemorou-se o Dia Internacional da Menina e no dia seguinte, 12 de outubro, o Dia das Crianças aqui no Brasil. Essas datas deveriam estar no nosso calendário todos os dias e servir como o norte efetivo do nosso país. Afinal, houve um tempo em que se falava, à unanimidade, que as crianças representavam a geração que seria capaz de mudar o mundo. Mas a realidade tem sido outra.

Ano que vem serão celebrados 25 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim que tem como metas para as meninas, dentre outras, a eliminação de todas as formas de discriminação e a promoção de conscientização e participação na vida social, econômica e política. Também no ano que vem, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável completará 5 anos e ela nos lembra que assumimos o compromisso de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas. Desejo que coloquemos em prática nossos compromissos e que, de fato, sejam garantidas às crianças condições para escreverem um futuro melhor.