Diversidade premiada

Que sentimento bom quando a gente liga a TV de casa e se sente representado! Os meios de comunicação caminham de acordo com a realidade, e hoje essa é a nossa realidade: o talento e o valor estão em todos os lugares, em todas as profissões, em todos corpos, em todas as raças.
Recentemente, o prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, publicou a lista de artistas indicados em diversas categorias, e me deparei com uma surpresa muito positiva: a indicação das atrizes Glamour Garcia ( intérprete da personagem Britney, na novela A Dona do Pedaço", da Globo) e Nany People. Duas transexuais indicadas a categoria Atriz Revelação.
Por que isso é extremamente relevante? Primeiro porque podemos perceber o quanto os meios de comunicação têm tornado suas produções diversas e reais (ainda ansiamos por mais representatividade), e segundo pelo reconhecimento artístico.
O Prêmio recente da Revista Cláudia, em sua categoria Influenciadora, celebrou Juliana Romano, uma das maiores influenciadoras GORDAS do Brasil. Na mesma premiação, a cantora Paraense Gaby Amarantos, se utilizou da moda como ativismo! Um mega modelito foi criado exclusivamente para a cantora com os dizeres: FORA PADRÃO. Nem preciso dizer que foi o AUGE da noite.
Em uma sociedade sedenta por perfeição e padrões irreais (além do velho tradicionalismo como pilar de diversos conceitos sociais), uma atriz transexual ganhar um prêmio de melhor atriz ou uma blogueira gorda ser consagrada como a melhor influenciadora do ano pode ser ultrajante! Mas como podemos trazer um novo olhar em relação a essa nova era?
RETIREM OS RÓTULOS! São profissionais, são artistas! Pessoas carregadas de talento, comprometimento e valor. Uma atriz transexual é uma atriz! Talvez com esse olhar muitos de nós possamos entender o real significado da palavra tolerância.
Representatividade transforma vidas, transforma almas, alimenta sonhos e engaja conquistas. O talento e a competência está em todos os lugares, em cada um de nós, sem distinções.
Então vamos celebrar sim! Vamos celebrar esse passo para o avanço! Avanço esse que tem o poder de lapidar uma humanidade castigada pelos padrões opressores e inalcançáveis, e o poder de abrir novas portas pro que realmente pode fazer a diferença.