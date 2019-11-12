Diversidade premiada

Que sentimento bom quando a gente liga a TV de casa e se sente representado! Os meios de comunicação caminham de acordo com a realidade, e hoje essa é a nossa realidade: o talento e o valor estão em todos os lugares, em todas as profissões, em todos corpos, em todas as raças.

A atriz Glamour Garcia foi indicada para o prêmio de "Atriz Revelação" no Melhores do Ano do Domingão do Faustão. Crédito: Divulgação

Recentemente, o prêmio  Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, publicou a lista de artistas indicados em diversas categorias, e me deparei com uma surpresa muito positiva: a indicação das atrizes Glamour Garcia ( intérprete da personagem Britney, na novela A Dona do Pedaço", da Globo) e Nany People. Duas transexuais indicadas a categoria Atriz Revelação.

Por que isso é extremamente relevante? Primeiro porque podemos perceber o quanto os meios de comunicação têm tornado suas produções diversas e reais (ainda ansiamos por mais representatividade), e segundo pelo reconhecimento artístico.

A influencer Juliana Romano foi celebrada em um prêmio realizado pela revista Claudia. Crédito: Divulgação

O Prêmio recente da Revista Cláudia, em sua categoria  Influenciadora, celebrou Juliana Romano, uma das maiores influenciadoras GORDAS do Brasil. Na mesma premiação, a cantora Paraense Gaby Amarantos, se utilizou da moda como ativismo! Um mega modelito foi criado exclusivamente para a cantora com os dizeres: FORA PADRÃO. Nem preciso dizer que foi o AUGE da noite.

Na mesma premiação, Gaby Amarantos usou um modelito com os dizeres: FORA PADRÃO. Crédito: Divulgação

Em uma sociedade sedenta por perfeição e padrões irreais (além do velho tradicionalismo como pilar de diversos conceitos sociais), uma atriz transexual ganhar um prêmio de melhor atriz ou uma blogueira gorda ser consagrada como a melhor influenciadora do ano pode ser ultrajante! Mas como podemos trazer um novo olhar em relação a essa nova era?

RETIREM OS RÓTULOS! São profissionais, são artistas! Pessoas carregadas de talento, comprometimento e valor. Uma atriz transexual é uma atriz! Talvez com esse olhar muitos de nós possamos entender o real significado da palavra tolerância.

Representatividade transforma vidas, transforma almas, alimenta sonhos e engaja conquistas. O talento e a competência está em todos os lugares, em cada um de nós, sem distinções.