Confira 4 itens luxuosos para os pets

É o bicho Crédito: Divulgação

Arte animal

Os apaixonados por cães vão adorar este quadro moderno. Mostra a imagem de um sheltie, que está entre as dez raças mais inteligentes do mundo. Olha como a pintura deu um toque especial ao ambiente? Gostou? Custa US$ 34,90 no site furbabyfriend.com

É o bicho Crédito: Divulgação

Seu mascote sempre com você

Quem resiste a um pingente que lembra o nosso mascote tão amado? De olho no espaço que eles conquistaram nas famílias, a Vittoraci, marca capixaba de joias contemporâneas em metal blend, lançou algumas opções lindas que podem ser usadas de diversas formas. Além das patas e dos rostinhos, é possível fazer plaquinhas personalizadas com o nome. E o melhor: podem ser usadas tanto pelo dono, como pelo animal. Um charme!

É o bicho Crédito: Divulgação

Decoração para gatos

Quem é apaixonado por gatos e decoração, como eu, vai adorar o design desta mesa CATable 1.0. De madeira, possui nichos sob o tampo, por onde os felinos podem passar, brincar e se esconder, o que, aliás, é o que eles mais gostam de fazer. O móvel é assinado por Ruan Hao, do escritório chinês Lycs. Mede 78 cm x 70 cm x 150 cm. Acesse: lycs-arc.com.

É o bicho Crédito: Divulgação

Pleno no sofá