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É o bicho

Confira 4 itens luxuosos para os pets

Confira as escolhas de Rachel Martins

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 11:22

Públicado em 

28 out 2019 às 11:22
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

É o bicho Crédito: Divulgação
Arte animal
Os apaixonados por cães vão adorar este quadro moderno. Mostra a imagem de um sheltie, que está entre as dez raças mais inteligentes do mundo. Olha como a pintura deu um toque especial ao ambiente? Gostou? Custa US$ 34,90 no site furbabyfriend.com
É o bicho Crédito: Divulgação
Seu mascote sempre com você
Quem resiste a um pingente que lembra o nosso mascote tão amado? De olho no espaço que eles conquistaram nas famílias, a Vittoraci, marca capixaba de joias contemporâneas em metal blend, lançou algumas opções lindas que podem ser usadas de diversas formas. Além das patas e dos rostinhos, é possível fazer plaquinhas personalizadas com o nome. E o melhor: podem ser usadas tanto pelo dono, como pelo animal. Um charme!
É o bicho Crédito: Divulgação
Decoração para gatos
Quem é apaixonado por gatos e decoração, como eu, vai adorar o design desta mesa CATable 1.0. De madeira, possui nichos sob o tampo, por onde os felinos podem passar, brincar e se esconder, o que, aliás, é o que eles mais gostam de fazer. O móvel é assinado por Ruan Hao, do escritório chinês Lycs. Mede 78 cm x 70 cm x 150 cm. Acesse: lycs-arc.com.
É o bicho Crédito: Divulgação
Pleno no sofá
Que tal seu pet ter o próprio sofá.? Este de madeira, forrado em couro sintético, vem com uma almofada removível e super confortável. Possui, ainda, um bolso lateral para guardar os brinquedos do mascote. Custa US$ 169,99 na hayneedle.com

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