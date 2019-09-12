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Leonel Ximenes

PSL não vai punir Capitão Assumção por declaração polêmica no ES

O presidente do partido afirma que o parlamentar falou como pessoa física. "Nós respeitamos a posição dele, mas não comungamos com isso", disse Carlos Manato

Públicado em 

12 set 2019 às 12:01
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Manato, presidente do PSL-ES: "Capitão Assumção falou por ele". Crédito: Gazeta Online
O presidente do PSL-ES, Carlos Manato, afirmou que não vai tomar nenhuma atitude em relação ao pronunciamento do deputado Capitão Assumção, do mesmo partido, que ofereceu uma recompensa de R$ 10 mil para quem matar o assassino de uma mulher em Cariacica.
> Deputado do ES usa tribuna da Assembleia para encomendar crime
"Ele falou como Capitão Assumção, como pessoa física. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu ofereço... Acho que foi no calor da emoção, da revolta de ver uma pessoa inocente brutalmente assassinada", minimizou Manato. "Nós respeitamos a posição dele, mas não comungamos com isso." 
Para Manato, a recompensa pode ser oferecida, mas com limite: "Nós achamos que todos os esforços e até recompensa devem ser para prender bandido. Até aí nós concordamos, o resto a gente não concorda".
> Afinal, Capitão Assumção é ou não é um defensor da lei?
Perguntado se Assumção, que fez o pronunciamento na Assembleia, não falou apenas por ele, mas pelo partido, o presidente do PSL-ES ponderou: "Ele falou como parlamentar, o mandato é dele. Se ele tiver bônus e ônus, é ele. Ele não falou 'o partido, o PSL'... O mandato é dele, faz o que ele quiser". 
A seguir, Manato citou o exemplo de outro deputado: "Sérgio Majeski (PSB) não fala o que quiser? Está sendo processado pelo Ministério Público, não é o partido que está sendo processado". E concluiu: "Quem fala em nome do PSL sou eu". 
> Opinião da Gazeta: Capitão Assumção estraçalha a autoridade da Assembleia e da polícia

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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