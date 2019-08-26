Petrobras vai transferir 130 empregados de outros Estados para o ES

Sede da Petrobras no Estado: mais funcionários Crédito: Ricardo Medeiros

Petrobras irá até o final deste ano transferir cerca de 130 profissionais da estatal para o Espírito Santo. Funcionários que trabalham em outros Estados, entre eles o Rio de Janeiro, serão remanejados para o prédio da companhia em Vitória, o Edivit. irá até o final deste ano transferir cerca de 130 profissionais da estatal para o Espírito Santo. Funcionários que trabalham em outros Estados, entre eles o Rio de Janeiro, serão remanejados para o prédio da companhia em Vitória, o Edivit.

Hoje, aproximadamente 2.700 pessoas, entre empregados próprios e prestadores de serviços, atuam na sede localizada na Reta da Penha.

A vinda dos trabalhadores para a capital capixaba de certa forma afasta a ideia de que a companhia poderia deixar de usar o prédio. As especulações que colocaram em dúvida se a Petrobras manteria ou não as suas atividades no atual local surgiram após declaração dada pelo presidente da petroleira, Roberto Castello Branco.

custo muito elevado à companhia, de R$ 176 milhões por ano. “Nossa busca contínua é a redução de custos”, declarou. Em entrevista, na semana passada para O Globo, ele afirmou que o Edivit apesar de ser bonito e moderno tem um. “Nossa busca contínua é a redução de custos”, declarou.

Diante do posicionamento, a coluna questionou a Petrobras, por meio da sua assessoria de imprensa, se a companhia tem algum plano de deixar a sede ou adotar alguma medida para reduzir as despesas, a resposta foi que avaliações nesse sentido acontecem o tempo todo, mas não explicou objetivamente se uma desmobilização do Edivit está nos planos ou descartada.

“A Petrobras está constantemente avaliando e redimensionando a ocupação de seus escritórios, visando a aproveitar de forma mais eficiente os espaços disponíveis, sendo a desmobilização de imóveis ocupados pela Petrobras uma ferramenta contínua de gestão empresarial. Eventual iniciativa para realocação de espaços e redução de custos prediais na companhia observará os dispositivos legais aplicáveis e os contratos então firmados.”, informou a nota.

Para fontes ouvidas pela coluna, a declaração do presidente foi infeliz e demonstrou desconhecimento em relação às atividades locais. Um funcionário da Petrobras disse que não faria sentido a empresa querer fechar a unidade da Reta da Penha depois dos esforços que fez no último ano de transferência de profissionais.