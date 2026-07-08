Suzano na Capital

A Volkswagen do Brasil eterniza o Gol, que saiu de linha no final de 2022, depois de mais de 8,5 milhões de unidades produzidas em 42 anos sem interrupção. Como parte das iniciativas que marcam a despedida do modelo, a agência AlmapBBDO desenvolveu a ação que desmontou o veículo, selecionou, derreteu algumas peças a 500ºC e, em seguida, usou o metal para montar as traves oficiais do Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, em São Paulo.

A estrutura foi estreada na primeira partida oficial do Santos Futebol Clube na temporada pelo Campeonato Paulista, quando ganhou do Mirassol por 2x1. A nova trave conta com um QR Code que leva ao vídeo de despedida do carro com depoimentos de craques do time santista, como Edu, que ganhou um Gol pelo desempenho no gramado, a atacante Ketlen, o goleiro João Paulo e o centroavante Léo.

“Nós, da Volkswagen do Brasil, abraçamos a ideia inédita de transformar o Gol em traves da Vila Belmiro deixando o modelo na história. O Volkswagen Gol é um ícone e inaugurou uma nova fase na indústria automobilística nacional. Assim como o futebol, o Gol é uma paixão, está nos corações dos brasileiros e merecia uma despedida à altura do seu sucesso”, afirma a gerente executiva de Marketing Comunicação da Volkswagen do Brasil, Livia Kinoshita.