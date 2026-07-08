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Suzano na Capital

O empresário Erik Lorenzon recebeu Brenda Nascimento, coordenadora de comunicação da Suzano, em um bate-papo que abordou a decisão da empresa líder global na produção de celulose de optar pelo coworking

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 20:03

Públicado em 

08 jul 2026 às 20:03
Mariana Perini

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Mariana Perini

O empresário Erik Lorenzon recebeu Brenda Nascimento, coordenadora de comunicação da Suzano, em um bate-papo que abordou a decisão da empresa líder global na produção de celulose de optar pelo coworking. O encontro ocorreu no NaCapital, espaço de escritórios compartilhados fundado por Erik e que tem sediado um espaço dedicado à Suzano para apoio em Vitória.
Para a Suzano, ter uma base no coworking é interessante para gerar awareness, já que convivem ali com 30 outras empresas no mesmo coworking. E assim também oferece um escritório de apoio mais próximo dos seus stakeholders, já que os polos produtivos ficam localizados relativamente distantes da capital.
Com a disseminação dos modelos híbridos de trabalho, impulsionados pela pandemia, o home office se tornou uma opção para muitos trabalhadores e empresas. No entanto, nem sempre as pessoas têm a estrutura necessária para trabalhar em casa, então ter um espaço de coworking é uma ótima opção, já que é mais confortável e pode melhorar o rendimento. Esses escritórios compartilhados possuem a flexibilidade para atender todo tipo de demanda, desde grandes empresas como a Suzano até estudantes se preparando para o Enem.

VW eterniza o carro Gol com um “gol” montado com partes do veículo em estádio de futebol em São Paulo

A Volkswagen do Brasil eterniza o Gol, que saiu de linha no final de 2022, depois de mais de 8,5 milhões de unidades produzidas em 42 anos sem interrupção. Como parte das iniciativas que marcam a despedida do modelo, a agência AlmapBBDO desenvolveu a ação que desmontou o veículo, selecionou, derreteu algumas peças a 500ºC e, em seguida, usou o metal para montar as traves oficiais do Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, em São Paulo.

 A estrutura foi estreada na primeira partida oficial do Santos Futebol Clube na temporada pelo Campeonato Paulista, quando ganhou do Mirassol por 2x1. A nova trave conta com um QR Code que leva ao vídeo de despedida do carro com depoimentos de craques do time santista, como Edu, que ganhou um Gol pelo desempenho no gramado, a atacante Ketlen, o goleiro João Paulo e o centroavante Léo. 

 “Nós, da Volkswagen do Brasil, abraçamos a ideia inédita de transformar o Gol em traves da Vila Belmiro deixando o modelo na história. O Volkswagen Gol é um ícone e inaugurou uma nova fase na indústria automobilística nacional. Assim como o futebol, o Gol é uma paixão, está nos corações dos brasileiros e merecia uma despedida à altura do seu sucesso”, afirma a gerente executiva de Marketing Comunicação da Volkswagen do Brasil, Livia Kinoshita.

Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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