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Premiação em grande estilo

Marcas de Valor premia hoje (07) as empresas capixabas mais bem avaliadas em 2022

Evento será realizado no Sesc Glória, um dos mais importantes edifícios capixabas

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 16:27

Públicado em 

07 dez 2022 às 16:27
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Logo Marcas de Valor 2022
Logo Marcas de Valor 2022 Crédito: Divulgação
Com o mote “toda grande atuação merece ser reconhecida”, a noite de premiação do ‘Marcas de Valor’, de A Gazeta, acontecerá nesta quarta-feira (7), no Centro Cultura Sesc Glória, em Vitória. A noite festiva trará o conceito relacionado ao espetáculo teatral e todo seu universo lúdico.
Os jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araujo vão comandar a entrega dos troféus aos vencedores. O show musical, diretamente do rooftop do edifício, ficará por conta da banda Finest Hour, com muito jazz e bossa nova.
A pesquisa
O resultado revela o que os capixabas valorizam e consideram importante em uma marca. Para esse diagnóstico, o Instituto Futura Inteligência realizou, entre os dias 2 e 6 de agosto, pesquisa de mercado com 2.400 pessoas nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Ao todo, 31 segmentos foram contemplados e 132 marcas avaliadas pelos entrevistados.
Saiba mais sobre a pesquisa na matéria abaixo e na página especial da premiação

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Marcas de Valor 2022 apresenta resultados para o mercado publicitário

Apuração de Thiago Almeida
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Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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