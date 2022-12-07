Marcas de Valor premia hoje (07) as empresas capixabas mais bem avaliadas em 2022

Logo Marcas de Valor 2022 Crédito: Divulgação

Com o mote “toda grande atuação merece ser reconhecida”, a noite de premiação do ‘Marcas de Valor’, de A Gazeta, acontecerá nesta quarta-feira (7), no Centro Cultura Sesc Glória, em Vitória. A noite festiva trará o conceito relacionado ao espetáculo teatral e todo seu universo lúdico.

Os jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araujo vão comandar a entrega dos troféus aos vencedores. O show musical, diretamente do rooftop do edifício, ficará por conta da banda Finest Hour, com muito jazz e bossa nova.

A pesquisa

O resultado revela o que os capixabas valorizam e consideram importante em uma marca. Para esse diagnóstico, o Instituto Futura Inteligência realizou, entre os dias 2 e 6 de agosto, pesquisa de mercado com 2.400 pessoas nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Ao todo, 31 segmentos foram contemplados e 132 marcas avaliadas pelos entrevistados.

Saiba mais sobre a pesquisa na matéria abaixo e na página especial da premiação

Apuração de Thiago Almeida

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