Maior evento do mercado capixaba completa 30 anos em noite de celebração

Mário Bonella e Fabíola de Paula apresentaram a premiação do 30º Recall de Marcas Rede Gazeta, no Centro de Convenções de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2022 foram premiadas na última sexta-feira no 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta. A celebração foi realizada no Centro de Convenções de Vitória, com show especial da “Turnê de Despedida” da banda Skank e diversas experiências para os convidados.

Estiveram presentes mais de 500 pessoas. A apresentação do evento ficou por conta dos jornalistas da TV Gazeta Fabíola de Paula e Mário Bonella. Com o tema “Há 30 anos a resposta do mercado”, a cerimônia reconhece empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam.

"Foi incrível celebrar três décadas de uma premiação que certamente ficará marcada na história do mercado capixaba e de suas marcas. Para aqueles que se destacaram, os grandes premiados deste ano, fica o sentimento de dever cumprido e o desafio de dar continuidade à árdua tarefa de conseguir, em momentos de crise, se reinventar, traçar estratégias mais assertivas e não sair da memória dos consumidores, que, por sua vez, estão cada mais exigentes, responsáveis e ligados a valores que, se as empresas já não tinham, tiveram de passar a adotar. " Márcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta

Mais tradicional ferramenta sobre a percepção dos capixabas em 80 categorias, a pesquisa desenvolvida pela Futura Inteligência serve de parâmetro para a disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca. O instituto realizou 2,4 mil entrevistas na Grande Vitória. Ao todo, mais de 6.000 marcas foram citadas.

Premiados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Conceito de 30 anos

A Prósper Comunicação foi a responsável pela criação do conceito e da campanha do 30° Recall de Marcas, intitulada “A resposta do mercado”. Em conversa com a coluna, o diretor-executivo da agência, Fernando Lisboa, revelou a importância de buscar a essência da pesquisa, simplificando ao máximo a questão-chave que se buscava alcançar na campanha. “A pesquisa é realizada através de uma pergunta: qual marca que lhe vem à cabeça em um determinado segmento? A questão carece de uma resposta rápida, ágil, sem muito tempo de avaliação”, explica.

Recall de Marcas 2022 Crédito: Rede Gazeta

De acordo com Lisboa, após a definição da relação pergunta/resposta, o próximo passo foi trazer para o conceito o esforço de todos que participaram direto e indiretamente na hora de desenvolver uma estratégia, um planejamento, uma gestão de marca quer saber: “se aquilo que está sendo desenvolvido, o esforço e investimentos de tantos profissionais, está sendo efetivo de fato. Através do Recall, o segmento, o mercado vai conseguir encontrar essa resposta”, afirma.

Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper Comunicação Crédito: Divulgação

A identidade visual procurou romper com tudo o que já fora feito, justamente por se tratar de um produto que as pessoas já conhecem há três décadas e está no imaginário de cada uma.

"Em termos de design, fomos beber na fonte do minimalismo. Como o conceito é essa questão da resposta, a gente pegou o R de Recall, de marca registrada, R de Rede Gazeta e repensou a identidade visual trazendo essa letra. (...) Então, fomos primeiro por esse caminho, de limpar tudo, de tirar a quantidade de elementos que se tinha de iconografia da marca e trabalhar com algo bem simples, direto, visual. Do ponto de vista de elementos gráficos e cores, seguimos através de cores vibrantes em que a gente pudesse justamente criar um impacto visual" Fernando Lisboa - Diretor-executivo da Prósper Comunicação

Escritório de design capixaba completa 15 anos

Equipe Balaio no escritório, que está completando 15 anos em 2022 Crédito: Balaio Design

O Balaio Design + Estratégia foi um dos pioneiros no Estado a combinar conhecimentos de design e negócios no trabalho de construção de marcas. Composta por uma equipe multidisciplinar com mais de 25 colaboradores, a agência está completando 15 anos atendendo clientes por todo o país. A empresa possui mais de duas dezenas de prêmios no Brasil e no exterior no segmento de branding e design.

Segundo Felipe Gama, sócio-fundador e Diretor Design do Balaio, o aniversário de 15 anos do escritório representa a materialização de um propósito. “Desde o princípio, mesmo com o pouco conhecimento do mercado capixaba sobre design estratégico, acreditamos que era possível criar um modelo de negócio diferente das agências tradicionais”.

Nessa trajetória, mais de 200 profissionais passaram pelo escritório e ajudaram a implantar uma verdadeira cultura de colaboração. Para Carlos Dalcolmo, sócio e Diretor de Estratégia do escritório, essa é a promessa da marca: “somar experiências e surpreender. Nossas equipes, estruturas e metodologias são formatadas para incentivar a cocriação com nossos clientes”.

Os planos são de desenvolvimento. Segundo Wallace Capucho, sócio fundador e Diretor Administrativo e Financeiro do Balaio, este ano a empresa vai investir alto em infraestrutura e tecnologia para potencializar um dos diferenciais competitivos do escritório. “Estamos investindo em uma nova sede – mais coerente com o contexto vigente - e na otimização de nossos processos, para tornar nossas ofertas ainda mais assertivas”, pontua.

Para Chico Ribeiro, sócio fundador e Diretor Comercial, os próximos anos serão de transformação no modelo de negócio do Balaio. “Cada dia mais, avançamos em direção ao gerenciamento completo da marca de nossos clientes - da estratégia inicial ao monitoramento de resultados, passando pela criação dos pontos de contato -, esse é o caminho que estamos trilhando”.

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Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.