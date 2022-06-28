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Recall de Marcas Rede Gazeta

Maior evento do mercado capixaba completa 30 anos em noite de celebração

A "Resposta do Mercado" há 30 anos, evento foi realizado de forma presencial depois de dois anos on-line em virtude da pandemia

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 22:20

Públicado em 

27 jun 2022 às 22:20
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

30º Recall de Marcas Rede Gazeta
Mário Bonella e Fabíola de Paula apresentaram a premiação do 30º Recall de Marcas Rede Gazeta, no Centro de Convenções de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2022 foram premiadas na última sexta-feira no 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta. A celebração foi realizada no Centro de Convenções de Vitória, com show especial da “Turnê de Despedida” da banda Skank e diversas experiências para os convidados.
Estiveram presentes mais de 500 pessoas. A apresentação do evento ficou por conta dos jornalistas da TV Gazeta Fabíola de Paula e Mário Bonella. Com o tema “Há 30 anos a resposta do mercado”, a cerimônia reconhece empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam.
"Foi incrível celebrar três décadas de uma premiação que certamente ficará marcada na história do mercado capixaba e de suas marcas. Para aqueles que se destacaram, os grandes premiados deste ano, fica o sentimento de dever cumprido e o desafio de dar continuidade à árdua tarefa de conseguir, em momentos de crise, se reinventar, traçar estratégias mais assertivas e não sair da memória dos consumidores, que, por sua vez, estão cada mais exigentes, responsáveis e ligados a valores que, se as empresas já não tinham, tiveram de passar a adotar. "
Márcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta
Mais tradicional ferramenta sobre a percepção dos capixabas em 80 categorias, a pesquisa desenvolvida pela Futura Inteligência serve de parâmetro para a disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca. O instituto realizou 2,4 mil entrevistas na Grande Vitória. Ao todo, mais de 6.000 marcas foram citadas.
30º Recall de Marcas Rede Gazeta
Premiados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
Conceito de 30 anos
A Prósper Comunicação foi a responsável pela criação do conceito e da campanha do 30° Recall de Marcas, intitulada “A resposta do mercado”. Em conversa com a coluna, o diretor-executivo da agência, Fernando Lisboa, revelou a importância de buscar a essência da pesquisa, simplificando ao máximo a questão-chave que se buscava alcançar na campanha. “A pesquisa é realizada através de uma pergunta: qual marca que lhe vem à cabeça em um determinado segmento? A questão carece de uma resposta rápida, ágil, sem muito tempo de avaliação”, explica.
Tudo sobre o Recall de Marcas Rede Gazeta, prêmio que celebra as marcas mais lembradas pelos capixabas.
Recall de Marcas 2022 Crédito: Rede Gazeta
De acordo com Lisboa, após a definição da relação pergunta/resposta, o próximo passo foi trazer para o conceito o esforço de todos que participaram direto e indiretamente na hora de desenvolver uma estratégia, um planejamento, uma gestão de marca quer saber: “se aquilo que está sendo desenvolvido, o esforço e investimentos de tantos profissionais, está sendo efetivo de fato. Através do Recall, o segmento, o mercado vai conseguir encontrar essa resposta”, afirma.
Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper Comunicação
Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper Comunicação Crédito: Divulgação
A identidade visual procurou romper com tudo o que já fora feito, justamente por se tratar de um produto que as pessoas já conhecem há três décadas e está no imaginário de cada uma.
"Em termos de design, fomos beber na fonte do minimalismo. Como o conceito é essa questão da resposta, a gente pegou o R de Recall, de marca registrada, R de Rede Gazeta e repensou a identidade visual trazendo essa letra. (...) Então, fomos primeiro por esse caminho, de limpar tudo, de tirar a quantidade de elementos que se tinha de iconografia da marca e trabalhar com algo bem simples, direto, visual. Do ponto de vista de elementos gráficos e cores, seguimos através de cores vibrantes em que a gente pudesse justamente criar um impacto visual"
Fernando Lisboa - Diretor-executivo da Prósper Comunicação

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Confira as fotos dos vencedores do 30° Recall de Marcas da Rede Gazeta

Acesse aqui a revista Recall de Marcas Rede Gazeta 2022

Recall de Marcas 2022: confira o ranking das mais lembradas na pesquisa

Escritório de design capixaba completa 15 anos

Equipe Balaio no escritório, que está completando 15 anos em 2022
Equipe Balaio no escritório, que está completando 15 anos em 2022 Crédito: Balaio Design
O Balaio Design + Estratégia foi um dos pioneiros no Estado a combinar conhecimentos de design e negócios no trabalho de construção de marcas. Composta por uma equipe multidisciplinar com mais de 25 colaboradores, a agência está completando 15 anos atendendo clientes por todo o país. A empresa possui mais de duas dezenas de prêmios no Brasil e no exterior no segmento de branding e design.
Segundo Felipe Gama, sócio-fundador e Diretor Design do Balaio, o aniversário de 15 anos do escritório representa a materialização de um propósito. “Desde o princípio, mesmo com o pouco conhecimento do mercado capixaba sobre design estratégico, acreditamos que era possível criar um modelo de negócio diferente das agências tradicionais”.
Nessa trajetória, mais de 200 profissionais passaram pelo escritório e ajudaram a implantar uma verdadeira cultura de colaboração. Para Carlos Dalcolmo, sócio e Diretor de Estratégia do escritório, essa é a promessa da marca: “somar experiências e surpreender. Nossas equipes, estruturas e metodologias são formatadas para incentivar a cocriação com nossos clientes”.
Os planos são de desenvolvimento. Segundo Wallace Capucho, sócio fundador e Diretor Administrativo e Financeiro do Balaio, este ano a empresa vai investir alto em infraestrutura e tecnologia para potencializar um dos diferenciais competitivos do escritório. “Estamos investindo em uma nova sede – mais coerente com o contexto vigente - e na otimização de nossos processos, para tornar nossas ofertas ainda mais assertivas”, pontua.
Para Chico Ribeiro, sócio fundador e Diretor Comercial, os próximos anos serão de transformação no modelo de negócio do Balaio. “Cada dia mais, avançamos em direção ao gerenciamento completo da marca de nossos clientes - da estratégia inicial ao monitoramento de resultados, passando pela criação dos pontos de contato -, esse é o caminho que estamos trilhando”.

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Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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