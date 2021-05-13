Evento reunirá profissionais de comunicação e marketing para debater futuro do mercado

O que está em alta no MKT Crédito: Imagem de Darwin Laganzon por Pixabay

Na próxima terça-feira (18), às 16h, será realizada a segunda edição do Full Streaming. Evento on-line e gratuito, ele reunirá profissionais de comunicação e de marketing que vão compartilhar aprendizados e previsões para o futuro do mercado, em cinco bate-papos de 20 minutos de duração.

Em 2020, o projeto foi criado pela agência Ativação, especializada em live marketing, com o intuito de promover um debate em torno dos desafios e das oportunidades que surgiram durante a pandemia.

Para ampliar as conexões e ideias diante de tanta incerteza no cenário econômico e social, este ano o evento chega com novidades. Ele será apresentado pela FLAG, coletivo de negócios formado por três empresas.

Elisa Franco, diretora de Marketing da Fluid Marketing Studio e moderadora do Full Streaming, e Rafael Phoca, diretor de Marketing da Ativação e moderador do Full Streaming Crédito: Divulgação

“O Coletivo Flag surge da sinergia das empresas Fluid Marketing Studio, Ativação Live Marketing e AdGame, com o objetivo de oferecer ao mercado soluções de vanguarda da indústria de comunicação, de forma independente e direta”, explica Rafael Phoca, diretor de Marketing da Ativação.

Um dos convidados do evento deste ano será Teco Medina, economista e comentarista da Rádio CBN, que vai falar sobre os novos mercados financeiros. “A ideia será contar as novidades desse mercado, incluindo os novos produtos e novos ativos que estão disponíveis para os investidores”, adianta Teco.

O economista Teco Medina durante o Vitória Summit de 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

Programação

1. Varejo e os desafios de vender neste novo cenário , por Beatriz Caliman, gerente de Marketing dos Shoppings Alliance Sonae;



2. Lei Geral de Proteção de Dados, por Paulo Focaccia , sócio do FAS Advogados;

3. Novos mercados financeiros , por Teco Medina, economista e comentarista da CBN;

4. Diversidade e publicidade antirracista , por Dilma Campos, CEO da agência Outra Praia e Conselheira da Ampro; e

, por Dilma Campos, CEO da agência Outra Praia e Conselheira da Ampro; e 5. Games para marcas no Brasil e no mundo, por Carolina Caravana, vice-presidente da Abragames

As inscrições já estão abertas. Clique aqui e garanta sua participação.

Marcas capixabas se destacam no 29º Recall de Marcas

Slogan 29º Recall de Marcas Crédito: Digulgação

Dos 78 segmentos pesquisados no 29º Recall de Marcas, cujo lançamento aconteceu no dia 29 de abril durante o Talk Recall, grande parte das marcas vencedoras foram capixabas. Essa força das empresas, instituições e órgãos locais é um termômetro do trabalho de comunicação e marketing de anunciantes e agências do Estado, que enfrentaram inúmeros desafios por conta da pandemia.

De acordo com o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, o primeiro impacto da pandemia nos negócios e na comunicação das empresas foi um bloqueio geral das ações, pelo ineditismo que a pandemia trouxe a, praticamente, todos os mercados.

Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro-ES, no Talk Recall Crédito: Adessandro Reis

“Num segundo momento, empresas que conseguiram adaptar seus negócios e comunicar isso com eficiência saíram mais fortalecidas com uma percepção de valor e crescimento de sua marca. Entre os principais atributos utilizados para essa boa comunicação, destaco uma boa estratégia, empatia e autenticidade no posicionamento; e uma narrativa criativa que conecte verdadeiramente com o consumidor. E o Recall de Marcas é a bússola que indica a assertividade na criação e execução do planejamento estratégico”, avalia Pedroni.

Talentos capixabas: 15 anos da Target

Para comemorar a data, a agência lançou nesta quinta-feira (13) um VT nos intervalos do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, para a região Noroeste capixaba (assista abaixo). Com o propósito de “construir marcas com alma para transformar realidades”, a agência Target Comunicação - Estratégias Criativas , de Colatina, completa este ano uma década e meia de vida.

Your browser does not support the video tag.

“O conceito da campanha Target 15 anos com alma é ´comunicação que fica´, fica na memória, emociona, envolve e constrói posicionamento. A ideia é se aproximar das pessoas e mostrar de uma forma simples o que desenvolvemos para alcançar os resultados que os clientes esperam. Esse filme tem versão de um minuto e teremos outras peças publicitárias da campanha para o digital e off-line”, explica Fredy Calatrone Pessin, sócio-diretor da agência.

Equipe Target Crédito: Divulgação

Jornada Target

Nessa jornada de 15 anos, a Target já foi finalista do Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo, sendo a única agência do Espírito Santo a chegar na final em 2020. No mesmo ano, ela foi vencedora do Prêmio Colibri na categoria Campanha Publicitária. Dentre os clientes atendidos está a Unimed Norte e Unimed Noroeste – conta que está na carteira há 13 anos.

Outro trabalho que Fredy destaca é com o cliente Esplanada Diagnóstico por Imagem, “pois desenvolvemos um trabalho focado nos seus propósitos, que vêm destacando o protagonismo da mulher com temas feministas e até uma campanha de grande sucesso contra o feminicídio que gerou muita visibilidade e posicionamento para a marca”, completa.

Por falar em igualdade de gênero..

Combater a desigualdade de gênero é dever de mulheres e homens e o caminho mais eficaz para se construir esse mundo mais justo é investir no conhecimento. Por isso, o projeto Todas Elas, de A Gazeta , entra neste mês de maio em sua terceira fase, em parceria com a Suzano, justamente abordando o tema Educação.

Próxima live do Todas Elas será no dia 18 de maio, às 19h30 Crédito: divulgação

Dentre os conteúdos da campanha, está um VT de 30 segundos, que está sendo veiculado para todo o Estado durante os intervalos comerciais da TV Gazeta, e a live que vai abordar o tema “ Liderança feminina e a guerra contra o machismo nas empresas ”. O encontro será na próxima terça-feira (18), a partir das 19h30, e terá mediação da jornalista Elis Carvalho.

A roda de conversa virtual terá a participação da vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes; da atriz e fundadora do Instituto Dona de Si, Suzana Pires; da gerente do programa Ganha-Ganha da ONU Mulheres, Tayná Leite; e da gerente-executiva de Gente e Gestão da Suzano, Fabiana Piva.

ONU e Suzano

A Suzano aderiu em 2019 ao programa Princípios de Empoderamento das Mulheres, iniciativa promovida pela ONU Mulheres, voltada a ajudar as empresas a incorporar em seus negócios valores e práticas que visem à equidade de gênero e ao empoderamento feminino. A Suzano almeja contar, até 2025, com 30% dos cargos de liderança ocupados por mulheres e 30% por negros.

Geração Z: Tik Tok desbancará Instagram nos EUA

Aplicativo TikTok Crédito: Divulgação

Até o final deste ano, o TikTok ultrapassará o Instagram em número de usuários da geração Z (pessoas nascidas entre 1997 e 2012) nos EUA, de acordo com estudo da eMarketer. A previsão é que o aplicativo de vídeo chinês contará com 37,3 milhões de usuários desta faixa enquanto o aplicativo americano terá 33,3 milhões. , de acordo com estudo da eMarketer. A previsão é que o aplicativo de vídeo chinês contará com 37,3 milhões de usuários desta faixa enquanto o aplicativo americano terá 33,3 milhões.

O crescimento da rede social asiática não para por aí. A taxa total de usuários crescerá 18,3% em 2021 e alcançará a marca de 78,7 milhões. Nesse ritmo, a eMarketer estima que em 2023 o TikTok ultrapassará o Snapchat em termos de usuários totais nos Estados Unidos (89,5 milhões deste X 89,7 milhões daquele). No mesmo período, o Instagram continuará líder com 127, 2 milhões de pessoas.

Segundo a analista responsável pela pesquisa, Debra Aho Williamson, os membros do TikTok estão usando a rede não apenas para entretenimento, mas cada vez mais para também aprender e discutir questões mais importantes, como a mudança climática, política e notícias. “Outras plataformas oferecem esse tipo de conteúdo, mas o estilo e estética própria do TikTok são extremamente atraentes para os jovens”, avalia Williamson.

Participe você também!

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.