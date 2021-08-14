Estudo mostra a relação dos brasileiros com os aplicativos mobile

Usuário de smartphone procurando por app Crédito: Imagem de Jan Vašek por Pixabay

A área de Pesquisa e Conhecimento da Globo divulgou esta semana o estudo “ Uso de Aplicativos ”, que teve como objetivo identificar a relação dos brasileiros com os aplicativos para mobile. O smartphone hoje é o principal dispositivo eletrônico usado no país, atingindo 87% da população com quatro anos ou mais.

Um dos resultados do estudo é que os aplicativos do grupo Facebook são os mais conhecidos, instalados e usados, com destaque para o WhatsApp, que lidera nesses três quesitos. Em relação à instalação, o líder está em 88% dos smartphones, seguido de YouTube (83%), Facebook (75%), Instagram (71%) e Messenger (63%).

Já entre os apps de serviços e indústrias, os mais instalados são os bancários, com 60%, seguido dos de locomoção (48%), compras on-line (40%), entrega/delivery (39%) e de compra e venda (36%).

Ciclista entregador por aplicativo, Uber Eats Crédito: Fernando Madeira

O estudo revela mais detalhes sobre o uso de apps financeiros e de redes sociais e foi realizado com 2.000 internautas de 16 anos ou mais de todo o país das classes A, B e C, entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2021 (margem de erro de 2 p.p. e um nível de confiança de 95%).

Resultado de licitação da Secom

No Diário Oficial desta quinta-feira (12), a Superintendência Estadual de Comunicação (Secom) divulgou o resultado de licitação para contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda – Modalidade: concorrência Nº001/2019 - Processo SEP Nº: 86477200. Foram licitados dois lotes.

O primeiro, de administração direta, com valor global de R$50 mil, foi vencido por: MP Publicidade; Danza Estratégia e Comunicação; e pela Ampla Serviços de Propaganda e Publicidade. Já o segundo, de administração indireta, com valor global de R$25 mil, foi vencido por: A4 Publicidade e Marketing; MP Publicidade; e Artcom Comunicação e Design

Clique aqui e confira. Veja aqui o histórico desse processo de contratação.

PPA 2021

Prêmio Profissionais do Ano Crédito: divulgação Globo

A edição de 2021 do Prêmio Profissionais do Ano (PPA) está chegando. A Globo vai promover no dia 24 de agosto um bate-papo sobre criatividade com profissionais renomados do mercado. Durante o encontro, serão divulgados o período das inscrições e as novidades deste ano. Para participar, clique aqui

Mercado em movimento

A agência Danza tem uma nova integrante. A publicitária Stéfani Salles é a nova executiva de Negócios do time. “Fazer parte da Danza é sinônimo de crescimento pessoal e profissional. Trabalhar ao lado de profissionais tão competentes é excepcional e enriquecedor. Estou realizada.”, define a nova danzarina.

Oportunidades!!!

A Rede Gazeta está com processo em aberto para Analista de Comunicação Institucional. Os requisitos e qualificações para concorrer à vaga são: ter ensino superior completo em Comunicação Social/Jornalismo; experiência mínima de 2 anos em redação ou assessoria de imprensa; conhecimento em edição de texto; domínio do pacote Office (especialmente Excel, PowerPoint); afinidade e conhecimento de mídias sociais; desenvoltura para relações públicas; e conhecimento de edição de imagens e vídeo.

Para saber mais sobre a vaga e se candidatar, clique aqui

A Rede Gazeta também está com a vaga de Operador de Mídia Audiovisual (Assistente de Estúdio) em aberto. Os requisitos e qualificações são: ter ensino médio completo; experiência em operação de gerador de caracteres (CHYRON) e na operação de exibidor de vídeo (play out); conhecimento de Informática (Sistema operacional Windows e Microsoft Office); conhecimento avançado em gramática da Língua Portuguesa; e Registro de Radialista.

Para saber mais sobre a vaga e se candidatar, clique aqui

A empresa ainda está com processos seletivos de estágio em aberto em Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico. Confira aqui a lista completa.

Mais oportunidades de estágio

A Navsupply está com uma vaga para estagiário de Marketing aberta, para atuação na matriz da empresa em Vitória. Os requisitos para participar do processo seletivo é estar cursando Marketing, Publicidade e Propaganda ou áreas afins. É desejável inglês básico ou intermediário. Os interessados na oportunidade devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o nome da vaga no assunto.

A construtora De Martin também está com vaga de estagiário de MKT aberta. Os requisitos para inscrição é o(a) candidato(a) estar cursando Marketing, Design ou Publicidade e Propaganda. É preciso ainda ter conhecimento em Illustrator, Photoshop e Premiere. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o assunto “Vaga de Estágio - Marketing”. Envio de portfólio será um diferencial.

Participe você também!

Às quintas-feiras (excepcionalmente aos finais de semana), a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.