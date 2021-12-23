Empresas de comunicação capixabas se juntam em ação solidária

Empresas de comunicação capixabas se uniram neste final de ano em prol de um objetivo comum: a solidariedade. Juntas, doaram cinco toneladas de alimentos para a Instituição Vovô Chiquinho, na Serra, além de um ano de internet, luz e gás, entre outras doações. A ação Unir Faz Bem reúne 17 atores, entre agências de publicidade, de live marketing, de assessoria de marketing e de comunicação visual.
O Instituto Vovô Chiquinho tem mais de 30 anos e serve 480 refeições diárias, entre café da manhã, almoço e lanches. Essa doação irá ajudar a garantir aproximadamente um ano da base da alimentação para as crianças atendidas.
Quem ajudou
Fire, Prósper e MP doaram, juntas, cinco toneladas de alimentos ao instituto. A entrega aconteceu na última segunda-feira. Ampla, Chuva, Artcom, RG, Tegrus, L4 Comunicacao, Ative Comunição Visual e IWBR Log também aderiram à ação, assim como as agências de live marketing Ativação, Camisa 10 e Liga de Marketing, a assessoria de Marketing Acerola e a Expressão Comunicação Visual. Maria Caliman, pessoa física, garantiu um ano de internet para a instituição.
"É um momento de união, de integração, e quanto mais gente participar, melhor. Essa é apenas a primeira iniciativa. A ideia é começar pelas empresas de comunicação e depois envolver também outros segmentos"
"A gente sabe como é importante apoiar instituições que se dedicam ao fazer solidário. Não é fácil acolher, dar carinho e alimentação a tantas crianças todos os dias, como o Instituto Vovô Chiquinho faz"
Bruno Weigert, sócio da Fire, ressaltou que o convite foi estendido a outras agências e empresas do segmento, “para podermos fazer um 2022 diferente na vida dessas pessoas”, afirma.
Tegrus, L4 Comunicacao, Ative Comunição Visual e IWBR Log também doaram alimentos.
Já a Ampla garantiu os brinquedos para o Natal das crianças do instituto. A Chuva, por sua vez, aderiu à ação com materiais de limpeza e ofereceu seus serviços de comunicação durante todo o ano de 2022, realizando campanhas para que a instituição consiga fazer reformas necessárias na estrutura.
"Fizemos a doação de produtos de limpeza e podemos ir um pouco além. Vamos adotar o Instituto Vovô Chiquinho para fazer todo o projeto de comunicação ao longo de 2022, o que é também muito importante para a manutenção do espaço"
A Artcom entrou na ação com o pagamento das contas de energia elétrica de janeiro a dezembro de 2022 do Vovô Chiquinho e a RG Marketing e Propaganda doou tinta e massa para a pintura da sede do instituto.
"Atendemos a esse convite muito especial para que as crianças tenham um final de ano feliz e um 2022 melhor ainda"
Agências de live marketing também participaram
A Ativação e a Liga de Marketing doaram os botijões de gás para suprir a demanda de todo o ano de 2022. A Camisa 10 doou novos móveis para o refeitório. Já a Acerola Assessoria de Marketing doou leite, enquanto a Expressão Comunicação Visual material de limpeza para os 12 meses do ano que vem.
Quem quiser fazer doações ao Instituto pode entrar em contato com a responsável pela ONG, dona Doraci, no telefone (27) 99844-8620. “Estamos aqui tentando fazer a diferença, mas temos dificuldade de tudo. A pessoa que puder nos ajudar e vir nos conhecer será muito bem-vinda”, acrescenta dona Doraci.
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Boas festas!
Um feliz natal e um ano novo repleto de muita saúde, paz, alegria, amor e com muitas conquistas e realizações! A coluna retorna na segunda semana de janeiro.