"Descancelamento: reconstruindo reputação" é tema de debate na próxima terça-feira (10)

Cultura do Canela Crédito: Imagem de Foundry Co por Pixabay

Na próxima terça-feira (10), o Grupo de Planejamento vai promover painel sobre a cultura do cancelamento, em um bate-papo que abordará as diversas nuances dessa prática e as consequências para as marcas e pessoas. O evento será das 19h30 às 22h, com transmissão on-line via Google Meet. A inscrição é gratuita para quem é associado ao grupo e R$50 para quem não é.

O encontro contará com a presença de Cau Stefani, especialista em pesquisa e conhecimento na Globo; Chico Barney, colunista do UOL, especialista em reality shows; Gabriela Rodrigues, Strategy & Culture Lead na agência SOKO, autora do guia de linguagem não sexista na publicidade e especialista em neurociência; e Douglas Nogueira, diretor de Planejamento na Talent Marcel e responsável pela construção de reputação de marcas como Postos Ipiranga, Tigre, CNA entre outras.

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Méqui Box é repaginada para aprimorar experiência

Lançada em fevereiro deste ano, a Méqui Box do McDonald’s mudou o visual e passa a trazer neste mês de agosto combinações pensadas para diferentes grupos e perfis de consumidores. A repaginada da embalagem conta com ilustração inspirada nos famosos restaurantes para, segundo a empresa, reforçar o conceito de “Seu Méqui em Casa” e aprimorar a experiência de consumo.

Méqui Box passa a contar com novo visual em agosto Crédito: Méqui

“Acreditamos que a mudança na embalagem seja uma oportunidade para transformar ainda mais a experiência de consumo de nossos clientes, levando não só as refeições, mas o Méqui para onde eles estiverem. A nova caixa reforça o desejo de uma proximidade cada vez maior com nossos consumidores por meio de experiências que estimulam momentos memoráveis e saborosos”, diz João Branco, CMO do Méqui.

SET eXPerience Academy começa dia 23

A SET vai realizar a partir do dia 23 de agosto o SET eXPerience Academy, evento que se consolidou no ano passado com a disponibilização de mais de 250 vídeos de minipalestras de diversos temas do setor de Mídia e Entretenimento e com a participação de 190 profissionais do mercado. Este ano, serão abordados os principais temas de tecnologia, tendências e negócios do mercado audiovisual. A primeira edição do Academy do ano será realizada até 17 de setembro. A segunda edição vai acontecer em novembro.

Confira aqui tudo sobre o evento

Elas na Engenharia e no podcast

O Estúdio Gazeta estreou, juntamente com a ArcelorMittal, o podcast "#ElasNaEngenharia". A novidade faz parte do projeto homônimo, que tem o intuito de apresentar a importância da presença feminina na história da Engenharia e inspirar outras mulheres a conhecer este meio. O conteúdo é apresentado pela jornalista e creator Luanna Esteves. O #ElasNaEngenhariaPodcast está disponível em agazeta.com.br e também no Spotify, Deezer e Google Podcasts.

Redes sociais e engajamento

Carolina Morand e Murilo Busolin opinaram sobre posicionamento virtual no lançamento do 24º Curso de Residência da Rede Gazeta Crédito: Reprodução

“Redes sociais e engajamento em tempos de alta tensão” foi o tema da palestra de lançamento do 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, na última terça-feira (03), com transmissão ao vivo em A Gazeta. O encontro digital teve a participação de Carolina Morand, âncora do programa Ponto Final CBN e apresentadora do podcast Ao Ponto de O Globo; e de Murilo Busolin, coordenador do Estadão Blue Studio, comentarista da Rádio Eldorado e colunista de cultura pop do Estadão.

A conversa foi mediada pelo repórter da TV Gazeta Caíque Verli, que é ex-residente da turma de 2014 e tem passagens pelo site A Gazeta e pela rádio CBN. A palestra está disponível na íntegra logo abaixo.

A palestra está disponível na íntegra Assista ao lançamento do 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

Podem participar da seleção do curso de residência estudantes e recém-formados de qualquer curso superior, desde que a graduação tenha sido a partir de dezembro de 2019 ou vá ocorrer até dezembro de 2021. Para se inscrever a uma das 10 vagas do curso, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição disponível no site oficial do curso , até a próxima segunda-feira, 9 de agosto.

A seleção será à distância, com uma prova de conhecimentos jornalísticos, gerais e de língua portuguesa e um teste de habilidades comportamentais, na primeira fase; uma redação e um desafio digital, na segunda fase; e entrevistas virtuais. Palestras, aulas de jornalismo e língua portuguesa, oficinas e produção de textos, vídeos, conteúdo para redes sociais, podcasts e lives fazem parte da programação do curso.

O 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta tem patrocínio da Suzano, ArcelorMittal, Eco101 e Vale.

Não faltam oportunidades

Águia Branca

O grupo Águia Branca está com mais de 10 vagas em aberto nas áreas de comunicação e marketing, a maioria para nível de analista. Para saber mais sobre cada um dos processos, basta clicar aqui.

Rede Gazeta

A área de Marketing da Rede Gazeta está com processo de analista de SEO aberto para atuação na sede da empresa, em Vitória. Dentre os requisitos exigidos para participação, está o domínio das técnicas de SEO para otimização de sites, domínios das ferramentas Google Analytics e Google Search Console; conhecimento nas ferramentas Google Trends, SemRush ou similares; organização, planejamento e facilidade de comunicação; nível superior completo. Excel avançado será um diferencial.

Para saber mais detalhes sobre a vaga e se inscrever, basta clicar aqui

Participe você também!

Às quintas-feiras (excepcionalmente aos finais de semana), a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.