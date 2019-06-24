Deixo meu testamento para os novos habitantes deste mundo

Testamento Crédito: Divulgação

Nasceu ontem Gael. Gerado por Alice, gerada por Paulo. Gerado por Aderson e Maria da Conceição, gerada por Walderbrand e Francisco. Gerada por Regina, gerada por Eurídice e Aderbal. Nascera Bento gerado por Paula, gerada por Paulo e Eliana, gerada por Nadia e Constantino. E assim vão vindo as gerações...

Éramos tantos, assim eram as famílias. Papai tinha dez irmãos. Os homens recebiam nomes começados pela letra A, as mulheres pela Z. Exceto os primogênitos, Jorge e Jorgina.

Surge uma nova geração em um mundo diferente, onde o poder e o dinheiro substituem o amor-próprio e o patriotismo. Rezo para que os recém-chegados saibam cantar e respeitar o Hino Nacional, composto por Joaquim Osório Duque-Estrada e Francisco Manuel da Silva. Por precaução, já comprei alguns cadernos em branco e lhes preguei na contracapa a letra da música mais linda de todas.

Espero estar presente para explicar o que deduzo de algumas palavras e frases da nossa canção verde e amarela. Quero lhes contar tudo o que sei sobre os Pracinhas, as Forças Armadas que nos anos 1940 encheram meu coração de menino ao saber da luta contra os nazistas.

E que se for preciso lutar pelo Brasil, que lutem. Não deixem matar ou agredir os irmãos. Lutem com as armas que tiverem. Com a inteligência e o afeto, por exemplo.

Peço a Deus para Bento e Gael as coisas sagradas do cotidiano: os bondes da cidade, os trens a andar devagar, o Miramar e o gosto por estudar e misturar isso com as próprias vocações e desejos. Solicito praças e quintais de chão de barro e espaço nas praias onde possam brincar.

Que amem e respeitem os pais e avós. E os professores da escolinha. E que amem o próximo e assim possam levar a vida. Não incorporem a psicopatia do jeitinho brasileiro. Para Bento e Gael aviso e comunico que possuem as mães mais amorosas do universo, capazes de fazer a tarefa de ser aquela suficientemente boa e capaz de se deixar inventar, como disse Donald Winnicott.

Amem a música, elas lhe permitirão compô-las e cantá-las, seja lá quem tenha composto antes. Procurem reconhecer os amigos e os mantenham para sempre. Leiam, mas com a delicadeza de dar suas próprias versões.

Quando quiserem falar comigo e eu não estiver por perto, pensem no mar e nas estrelas, respirem e saibam que estarei sim sempre perto. Não briguem, nem entre si, nem com o outro. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença.