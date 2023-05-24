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Vila Velha tem a previsão de atrair mais de R$ 5 bilhões até 2027

O município que completou 488 anos é a quinta cidade capixaba que mais tende a atrair investimentos nos próximos anos

Públicado em 

24 mai 2023 às 00:15
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Data: 12/04/2019 - ES - Vila Velha - Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha do alto do Convento da Penha - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha do alto do Convento da Penha  Crédito: Fernando Madeira
Neste 23 de maio, nós capixabas comemoramos o dia da Colonização do Solo Espírito-Santense e ao mesmo tempo a celebração dos 488 anos de Vila Velha, onde a história do Espírito Santo começou. E devido a um conjunto de resultados alcançados nos últimos anos, a população vila-velhense tem muitos motivos para comemorar essa data especial.
Alguns desses resultados constam no estudo especial do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) que foi divulgado na última semana e contou com um amplo conjunto de fontes de dados, das quais podemos citar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Controladoria Geral da União (CGU) e Transparência Internacional.
O município canela-verde conta com 508.655 habitantes, sendo o segundo mais populoso do estado, ficando atrás somente de Serra, que possui 536.765 pessoas residentes. Na perspectiva econômica, Vila Velha registrou um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 12,5 bilhões a preços correntes de 2020, o terceiro maior entre os municípios capixabas. O setor de comércio e serviços respondem por 69% da economia vila-velhense, enquanto a indústria e agropecuária representam 13% e 0,14% da economia municipal.

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Vila Velha vem desenvolvendo potencialidades produtivas nos segmentos de serviços especializados, contando no campo da saúde com hospitais e clínicas com tecnologias sofisticadas. Na área da educação, o município sedia instituições de ensino de grande porte, como a Universidade Vila Velha (UVV), que oferta cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, atraindo estudantes de várias regiões capixabas e de outros estados que realizam viagens diárias e/ou semanais para estudar no município.
Ainda analisando as atividades do terceiro setor econômico, o território vila-velhense passou a congregar na última década três grandes shopping centers, isso sem falar do polo de moda da Glória, um dos maiores centros comerciais do estado. Esses equipamentos e espaços comerciais também atraem muitas viagens de moradores de outras cidades com destino a Vila Velha.
Na indústria se destacam os subsetores alimentícios e da construção civil. Vila Velha tem um potencial diferenciado na logística, seja pela influência de importantes vias, como a BR 101, ES 060, Rodovia Darly Santos e Avenida Carlos Lindenberg, seja pela presença de terminais portuários dinâmicos e modernos.
Devido aos atributos econômicos e locacionais, o município está ampliando substancialmente sua participação em negócios conectados com o comércio exterior, especialmente no tocante à expansão de portos secos de armazenagem e movimentação de cargas.
Sob o ponto de vista das políticas públicas, a parceria da prefeitura com o governo do estado vem proporcionando o maior investimento em obras de saneamento básico e macrodrenagem que estão contribuindo para mitigar os históricos problemas de alagamento em Vila Velha. Além disso, obras estruturantes de mobilidade urbana estão melhorando o transporte urbano no município, tais como a ampliação da Terceira Ponte e construção da Ciclovia da Vida.
Continuando nossa análise na ótica da gestão pública, Vila Velha se caracteriza como o município capixaba com a maior capacidade de manter e atrair negócios, sendo avaliada pela ENAP como a 29ª cidade mais empreendedora do Brasil. De acordo com a Transparência Internacional, a cidade foi a 2ª colocada no ES no ranking de transparência e governança pública do ano de 2022.
Na atração de novos negócios, Vila Velha tem a previsão de atrair mais de R$ 5 bilhões até 2027, sendo esses distribuídos em 77 projetos públicos e privados com valores superiores a R$ 1 milhão, conforme indicam os dados monitorados pelo IJSN. O município canela-verde é a 5ª cidade capixaba que mais tende atrair investimentos nos próximos anos. Com o propósito de articular as ações do poder público e setores produtivos, a prefeitura mantém ativo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDEC).
Essas são algumas evidências que demonstram que os capixabas e vilavelhenses tem vários motivos para comemorar a colonização do a Colonização do Solo Espírito-Santense e os 488 anos de Vila Velha, um município protagonista na história e desenvolvimento do ES.

Pablo Lira

É doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo, pesquisador do Instituto Jones dos Santos Neves e professor da UVV. Escreve às quartas

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