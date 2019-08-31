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Beatriz Seixas

O que leem os executivos da Amazon, Coca-Cola e XP

Alexandre Munhoz, Renato Shiratsu e Guilherme Benchimol contaram quais são os seus livros preferidos

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 16:28

Públicado em 

31 ago 2019 às 16:28
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Executivos da XP, Amazon e Coca-Cola Crédito: Alexandre Mendonça
Três importantes executivos de grandes empresas que atuam no Brasil e no mundo – Alexandre Munhoz, Renato Shiratsu e Guilherme Benchimol – estiveram recentemente no Estado e falaram sobre inovação e negócios. Mas também contaram quais são os livros que valem a pena a leitura. Confira o que eles sugerem:
Alexandre Munhoz, gerente-geral da Kindle Brasil, do grupo Amazon
•Empresas Feitas Para Vencer - Good to Great (Jim Collins)
• The Thank You Economy (Gary Vaynerchuk)
Renato Shiratsu, diretor de Inovação da Coca-Cola Brasil
•A Startup Enxuta (Eric Ries)
•The Culture Code (Daniel Coyle)
Guilherme Benchimol, fundador e sócio da XP Investimentos
•Organizações Exponenciais (Ismail Salim, S.Malone Michael, Van Geest Yuri)
•A incrível viagem de Shackleton (Alfred Lansing)

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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