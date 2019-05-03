Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Colunas
  • Mudança climática brusca, susto e dificuldades no Everest
Dificuldades

Mudança climática brusca, susto e dificuldades no Everest

Ventania obriga o capixaba Juarez Gustavo à retornar ao acampamento base

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 19:44

Públicado em 

03 mai 2019 às 19:44

Colunista

Ao lado de um amigo, Juarez, à esquerda, registra o belo cenário na Cascata de Gelo Crédito: Arquivo Pessoal
Parece que o jogo de paciência e estratégia aqui no Everest começou. Estávamos no nosso terceiro ciclo de aclimatação no campo 2, quando fomos surpreendidos com a notícia de que estava para chegar uma mudança climática muito forte, além de ventos e muita precipitação (chuva).
Definimos, então, juntamente com nossos líderes, de que a opção a ser tomada era descer. E assim foi feito. Descemos, não completamos o terceiro ciclo, porém foi uma decisão acertada visto que fomos informados de barracas sendo levadas como pipa durante à noite nos acampamentos 1 e 2 do Everest.
Vista de dentro do acampamento base do Everest Crédito: Arquivo Pessoal
Mas isso é a montanha, o Everest. A gente se prepara o máximo possível, mas sabendo que temos de lidar com o imponderável da melhor maneira possível em determinados momentos. Felizmente estou no acampamento base e em segurança e cuidando de mim.
Já estou próximo de 30 dias aqui e aproveito esse momento para cuidar de mim. Essa permanência prolongada nessas condições cobra um preço muito caro em relação à saúde, tanto fisicamente e emocionalmente. Então nesse momento estou me tratando, me cuidando. Mas reforço que estou bem, forte, preparado e decidido para fazer o que for, sempre em segurança, além da ajuda indispensável de Deus, para chegar até o fim do nosso objetivo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados