Mudança climática brusca, susto e dificuldades no Everest

Ao lado de um amigo, Juarez, à esquerda, registra o belo cenário na Cascata de Gelo Crédito: Arquivo Pessoal

Parece que o jogo de paciência e estratégia aqui no Everest começou. Estávamos no nosso terceiro ciclo de aclimatação no campo 2, quando fomos surpreendidos com a notícia de que estava para chegar uma mudança climática muito forte, além de ventos e muita precipitação (chuva).

Definimos, então, juntamente com nossos líderes, de que a opção a ser tomada era descer. E assim foi feito. Descemos, não completamos o terceiro ciclo, porém foi uma decisão acertada visto que fomos informados de barracas sendo levadas como pipa durante à noite nos acampamentos 1 e 2 do Everest.

Vista de dentro do acampamento base do Everest Crédito: Arquivo Pessoal

Mas isso é a montanha, o Everest. A gente se prepara o máximo possível, mas sabendo que temos de lidar com o imponderável da melhor maneira possível em determinados momentos. Felizmente estou no acampamento base e em segurança e cuidando de mim.