Mudança climática brusca, susto e dificuldades no Everest

Parece que o jogo de paciência e estratégia aqui no Everest começou. Estávamos no nosso terceiro ciclo de aclimatação no campo 2, quando fomos surpreendidos com a notícia de que estava para chegar uma mudança climática muito forte, além de ventos e muita precipitação (chuva).
Definimos, então, juntamente com nossos líderes, de que a opção a ser tomada era descer. E assim foi feito. Descemos, não completamos o terceiro ciclo, porém foi uma decisão acertada visto que fomos informados de barracas sendo levadas como pipa durante à noite nos acampamentos 1 e 2 do Everest.
Mas isso é a montanha, o Everest. A gente se prepara o máximo possível, mas sabendo que temos de lidar com o imponderável da melhor maneira possível em determinados momentos. Felizmente estou no acampamento base e em segurança e cuidando de mim.
Já estou próximo de 30 dias aqui e aproveito esse momento para cuidar de mim. Essa permanência prolongada nessas condições cobra um preço muito caro em relação à saúde, tanto fisicamente e emocionalmente. Então nesse momento estou me tratando, me cuidando. Mas reforço que estou bem, forte, preparado e decidido para fazer o que for, sempre em segurança, além da ajuda indispensável de Deus, para chegar até o fim do nosso objetivo.