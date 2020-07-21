O dia que fizemos amizade com a Lua

O que inspirou o argentino Febbaro a criar o Dia do Amigo, em 20 de julho, foi a chegada do homem à Lua, em 1969. Crédito: Ricardo Medeiros

Gosto de saber como as datas comemorativas foram criadas. Quem teve a ideia, se ela vingou ou minguou, de que maneira as pessoas a comemoram ou se nem a consideram. Se a gente observar o calendário, tem dia pra tudo. E como são datas comemorativas, temos portanto 365 motivos para comemorar alguma coisa todos os dias.

No dia 20 de julho, de acordo com o calendário que pesquisei, é o Dia do Amigo. Segundo consta, a data foi criada pelo hermano argentino Enrique Ernesto Febbraro, na década de 70, mas só começou a ser comemorada no Brasil a partir dos anos 90. Existe também o Dia da Amizade que, pelo mesmo calendário, é comemorado em 30 de julho e surgiu por conta do médico paraguaio Ramom Artemio Bracho e sua Cruzada Mundial da Amizade, um programa que promovia a boa convivência entre os diversos povos. A amizade também tem outros dias no calendário: o dia 4 de fevereiro (esse para os amigos de uma rede social) e 18 de abril. Sem falar do dia do abraço e o dia do aperto de mão, que são boas manifestações de amizade.

O que a Lua tem a ver com a amizade?

Mas o que me chamou atenção neste 20 de julho não foi somente a amizade. Foi o que inspirou o argentino Febbaro: a chegada do homem chegou à Lua, em 1969. Somos seres sociáveis, movidos por conquistas, pelo desbravamento, pela descoberta. Não seria ótimo se nesse movimento também fôssemos construindo um longo percurso feito de amizade?

Em 2011, a ONU reconheceu "a pertinência e a importância da amizade como sentimento nobre e valioso na vida dos seres humanos de todo o mundo”. E parece que nos tempos de hoje ter um amigo para fazer uma ligação de vídeo e perguntar se está tudo bem é o que tem nos salvado. Reconhecer nossos amigos nunca foi tão importante.

Só os bons tem amigos

Refletindo ainda mais um pouco sobre a amizade entre as pessoas, o filósofo Leandro Karnal afirma que só as pessoas éticas têm amigos e cita o também filósofo francês Étienne de La Boétie (1530-1563): “os maus não têm amizades eles apenas se entre temem”. Você conhece alguém que não tem amigos?

Tenho muitos amigos na minha vida e milhões de conhecidos. Gabo-me ao falar que tenho amigos de infância que trago comigo até hoje. Nos falamos quase todos os dias. Fiz amigos que se tornaram irmãos bem mais que os de sangue, por meio da construção e do fortalecimento de vínculos. Desses que são solidários na dor e no fracasso mas que sabem celebrar comigo as vitórias.

Ah, tenho semi-amigos que a vida me ensina a separar cada vez que a maturidade avança. Desses me defendo não compartilhando minhas falhas, pois são apenas meus admiradores que, ao primeiro sinal de fraqueza, apresentam dificuldades para compreender que também sou feita de carne e osso. Um efeito colateral do pedido feito na música que diz que eu quero ter um milhão de amigos, o que é prontamente atendido pelas redes sociais.

Ligue "djá" para um amigo

Os amigos são como diamantes, vão lapidando e encarando com você as pancadas que antecedem o brilho. Sinto falta do encontro neste isolamento, do papo sobre as incertezas e medos, mas um simples telefonema ou mensagens que trocamos já são capazes de me restaurar. Falando nisso, já ligou para o seu amigo hoje?