Crônica de Maria Sanz Crédito: Reprodução/ instagram @90scigarrettes

Ouvi dizer que a vida é uma obra que se transforma em sujeito.

No momento em que pintamos o rosto, quer dizer, na medida em que eu pinto o rosto, me encontro com alguém que sou. Uma versão de mim, que eu mesma malho à quente com tintas, pinceis e esponjas. Envolvida na escolha de traços, tons, intensidades... Invento. Brinco de ser quem serei dali pra frente.

Engraçado, esse encontro com o espelho me ajuda a convocar essa que (secretamente) vejo. Ela que, no meu caso específico, é um tanto palhaça, me demonstra, de forma sincera, que nem tudo deve ser levado tão à serio. Pisco o olho direito, depois sorrio de volta pra ela... Talvez por isso eu ria à toa, e ria até da tentativa de nos imporem regras sobre como se pintar, se vestir e perceber a vida. (Rá!) – Por que tão sério? O palhaço quer saber.

Também assim começa Coringa, último filme do diretor Todd Philips, que conta a trajetória de um homem que se torna palhaço de profissão, a princípio em aproveitamento da condição psiquiátrica que o acomete, qual seja, entre outras, rir descontroladamente. E se desenvolve com o desabrochar de uma acidental e monumental revolução. (Assista se puder, literalmente).

Na primeira cena do longa, ele se prepara para mais um dia de trabalho, pintando o rosto com pasta branca e tinta vermelha. Ele se encara, desenha um sorriso e chora ao mesmo tempo. Tudo muito sombrio e poético e intenso.

Perceba, como para todos, esse encontro diário com o espelho – seja lavando o rosto, escovando os dentes, pintando a cara ou fazendo a barba – é uma momento de convocação: um chamado ao sujeito que achamos que devemos, que queremos, que podemos, que somos ou precisamos ser... Porque, note, ele não estará presente até que o convoquemos.

(Você pode me entender?)

Essa mulher que eu penso que posso ser, por exemplo, se torna aquela que sou no momento em que a faço comparecer. No momento em que a encanto... Seja com o olhar, com uma dança, com a pintura, com uma máscara ou com o feitiço da intenção – purpurina, pó de estrela, física quântica purinha.

Voltando. Interessante, o palhaço, aquele que é excluído do sistema e, exatamente por isso, observa melhor a tudo, é livre graças ao reconhecimento do próprio “fracasso”. Aqui entre aspas mesmo, porque aquilo que não se ajusta e que não se enquadra, quando bem articulado, acaba bem sucedido: esgarça, invade, provoca, dilacera, espeta o outro, exatamente como numa palhaçada.

Livres, os palhaços que somos investem tempo na codificação dos próprios sentimentos que, em ato, serão decodificados. Provocarão risada, apreço, compaixão, suspiros... Ou não. Nós, palhaços, suplicando acolhimento ou provocando contato, ousamos tocar a campainha da alma alheia. E nos humildamos, assumindo a própria miséria do descabimento, vestidos com roupas e sapatos encontrados pelo incerto do caminho, pintando os olhos arregalados pela constância do fascínio e exibindo narizes vermelhos, de quem nunca chorou escondido.

Nota: com o perdão de quem é legítimo no nobre ofício da palhaçaria, me incluí em texto por obra da vida. Obra essa, no meu caso, regida por um espírito brincalhão que me convoca, que pinta, dança e esbanja purpurina.