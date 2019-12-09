Crônica: "anotações de um desabamento" Crédito: Unsplash

Dizem que toda traição é uma espécie de revelação. Um pano que cai e expõe: a verdade não coincide com a ilusão. Pra mim, que costumo ter um enorme apego ao que imagino, dói bem doído.

Ora, meus castelos até podem ser de areia, mas eu os crio desde a fundação. Cada pilar e cada alicerce, donde habitam meus sonhos, têm uma lógica própria, um sentido, uma lembrança, um calçamento na emoção. E não por outra, quando uma onda de verdade - nova, repentina e inesperada - vem e desmancha, arde, me consome – porque em algum ponto eu me incorporo à construção.

Tenho tendências nostálgicas e melancólicas, me apego às histórias, à poética dos detalhes, à estética das memórias. E assim, conectada com esse terceiro elemento fantasmagórico, alimentado pela minha invenção do outro, vou esquecendo de mim, pouco a pouco.

De modo que no exato momento em que tudo desmorona, surge uma pergunta óbvia: mas por que tanta dedicação e tanto tempo edificando pra fora?

(Talvez porque se relacionar com o outro seja mais fácil do que lidar consigo.)

Engraçado, enquanto estamos fazendo isso, parece que o universo apronta de propósito: coloca no caminho uma armadilha só pra lembrar que (sempre) o que importa é o famigerado amor próprio.

Nota: se você não foi até o mercado e não comprou sorvete, então não tem milagre, é feijão!

Amar a si mesmo não é fácil, dá trabalho, mas é a única fórmula. Porque deixar esse serviço exclusivamente para o outro pode ser (sempre é) arriscado. Sobretudo porque corremos o risco de o outro também não saber como amar a si mesmo. E aí o resultado é um nó! Um jogo de empurra da responsabilidade - quando, na verdade, depois dos 17 fica claro: não dá pra delegar a própria felicidade.

Mas, mesmo com a maturidade, vira e mexe a gente escorrega, coloca a venda e entrega a mão pra fada da ilusão. E vamos concordar que é uma delícia. Mas eu que já caí da torre algumas vezes na vida, trago sobre esse assunto uma verdade ardida: o amor do outro não vai te salvar.

O que ele pode fazer é segurar sua mão enquanto você se salva. Estar ao seu lado e te trazer para a realidade, amortecendo o impacto. Te abraçar apertado, em silêncio, por meia hora, enquanto você chora. Te olhar nos olhos e te dizer toda a verdade.

O amor do outro é isso, alguém que esteja ao seu lado, refletindo o amor que você sente por si.

Aprendi, mas foi caro, que fique dito. Hoje entendo que cada escolha, cada tropeço e cada traição foram exatamente o que eu precisava para aprender e evoluir, melhorar, crescer e me tornar essa que quero ser. Porque a descoberta das coisas que nunca vi me elevam, e é assim que deve ser.

Mesmo que seja feijão congelado.