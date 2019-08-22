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Vitor Vogas

Manato se aposenta do governo do Espírito Santo

Médico concursado, ex-deputado e presidente estadual do PSL tinha mais de 36 anos de carreira

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 15:58

Públicado em 

22 ago 2019 às 15:58
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Carlos Manato (PSL) Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-deputado federal Carlos Manato (PSL) não quer mais saber do governo do Estado. Calma, ele não desistiu de se tornar governador e tem a intenção de concorrer novamente na eleição de 2022. A novidade é que o ex-deputado, servidor de carreira do Estado, acaba de se aposentar.
Médico concursado e vinculado à
Secretaria de Estado Saúde (Sesa)
, Manato tem 36 anos e três meses de carreira como servidor do Estado. Após reunir a papelada que comprova o tempo de serviço, ele entregou os últimos documentos ao IPAJM e, na tarde desta quinta-feira (22), protocolou o pedido de aposentadoria na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos. 
> Veja o que estão fazendo os candidatos que perderam a disputa pelo Palácio Anchieta
"Agora a aposentadoria é automática. Não é preciso fazer mais nada. Estou aposentado", diz o ex-deputado.
Manato também é presidente estadual do PSL e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-ES.
Protocolo do pedido de aposentadoria de Carlos Manato Crédito: Carlos Manato
 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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